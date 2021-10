112-nieuws: A27 tussen Oosterhout en Geertruidenberg dicht na ongeluk

06.30

Een auto die geparkeerd stond op de oprit bij een huis in Westerhoven is vrijdagmorgen in brand gestoken. Dit gebeurde op de Heuvel. De bewoners van het huis zijn volgens een omstander in de ambulance nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De kinderen kregen een teddybeer als troost.

De auto raakte zwaar beschadigd en mag als verloren worden beschouwd. De politie deed na de brandstichting onderzoek in de buurt. Ze vraagt mensen die vrijdagochtend rond kwart over vijf iets gezien of gehoord hebben zich te melden.