Flink deel veehouders staat open voor uitkoop zo ook melkveehouder Hans

Weinig veehouders geloven in het stikstofprobleem en velen wantrouwen de overheid. Toch staat menigeen open voor een uitkoopregeling, blijkt uit onderzoek in opdracht van de Volkskrant. Al doet het wel pijn.

Uit een enquête van het onafhankelijke onderzoeksbureau I&O Research in opdracht van de krant blijkt dat zo'n veertig procent van de veehouders niet afwijzend tegenover uitkoop, verplaatsing of verkleining van de eigen veestapel staat. De bereidheid is het grootst als de boer zijn of haar grond kan behouden.

Het populairste scenario onder boeren is dat waarin zij een deel van het vee inleveren en wel door kunnen gaan, mits daar compensatie tegenover staat. Vooral jonge boeren en pluimveehouders zien dit scenario zitten.