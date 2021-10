Zelfs handgranaten tussen 390 wapens na inleveractie #Dropjeknife

In West-Brabant zijn 390 wapens ingeleverd tijdens de actie #Dropjeknife. Daartussen zaten zelfs handgranaten en een doorgeladen wapen, klaar om mee te schieten. Wapenbezitters konden tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober hun spullen anoniem en straffeloos afgeven bij de politie.

In de inleverton op het politiebureau zijn 340 slag-, stoot- en steekwapens gedropt en 25 nepwapens. Verder zijn messen, dolken, zwaarden en bijlen ingeleverd. Ook zogeheten ninjasterren, een katapult en boksbeugel belandden in de ton.

Handgranaat en doorgeladen wapen

In sommige gevallen verliep het inleveren van wapens niet helemaal veilig. Zo werden een handgranaat en een doorgeladen wapen in de ton gelegd. Dat was niet helemaal de bedoeling. Voor de veiligheid zouden agenten in burger vuurwapens aan huis ophalen. Als na onderzoek blijkt dat er met het wapen geen misdrijf is gepleegd, dan blijft het inleveren ongestraft. De ophaalactie leverde 25 wapens op, waaronder granaten, handvuurwapens en geweren.

