Zelfs handgranaten tussen 540 wapens na inleveractie #Dropjeknife

In Brabant zijn 540 wapens ingeleverd tijdens de actie #Dropjeknife. Daartussen zaten zelfs handgranaten en een doorgeladen wapen, klaar om mee te schieten. Wapenbezitters konden tijdens de Week van de Veiligheid van 11 tot en met 17 oktober hun spullen anoniem en straffeloos afgeven bij de politie.

Handgranaat en doorgeladen wapen In sommige gevallen verliep het inleveren van wapens niet helemaal veilig. Zo werden een handgranaat en een doorgeladen wapen in de ton gelegd in West-Brabant. Dat was niet helemaal de bedoeling. Voor de veiligheid zouden agenten in burger vuurwapens aan huis ophalen. Als na onderzoek blijkt dat er met het wapen geen misdrijf is gepleegd, dan blijft het inleveren ongestraft. De ophaalactie leverde in West-Brabant 25 wapens op, waaronder granaten, handvuurwapens en geweren.

Meeste wapens ingeleverd in West-Brabant In de inleverton op de politiebureaus van West-Brabant zijn 340 slag-, stoot- en steekwapens gedropt en 25 nepwapens. Verder zijn messen, dolken, zwaarden en bijlen ingeleverd. Ook zogeheten ninjasterren, een katapult en boksbeugel belandden in de ton.

De actie was gericht op steekwapens, maar er zijn ook vuurwapens en andere soorten wapens ingeleverd. In Brabant zijn er in totaal 540 wapens ingeleverd. Landelijk zijn er 3300 wapens ingeleverd.

150 wapens in Oost-Brabant ingeleverd

Tijdens de inzamelingactie zijn er 150 wapens ingeleverd in Oost-Brabant. De twaalf deelnemende gemeenten in het oosten waren Eindhoven, Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Mill, Sint Anthonis, Uden, Oss, Bernheze en Helmond. In Den Bosch werd in 2021 al een inleveractie georganiseerd en in Helmond in 2019. Per basisteam werden er zoveel wapens ingeleverd in de regio Oost-Brabant:

Basisteam Maas & Leijgraaf (• Boxmeer, Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Mill, Sint Anthonis, Uden): 42 wapens

Basisteam Eindhoven-Noord en -Zuid: 26 wapens

Basisteam Maasland (Oss, Bernheze): 42 wapens

Basisteam Peelland (Helmond): 40 wapens

Tevreden maar waakzaam

“Ieder wapen dat van de straat is, scheelt mogelijk een geweldsmisdrijf. Daar hebben we het voor gedaan en met succes", zegt Gerda van Leeuwen, politiechef Zeeland-West-Brabant.

"Dat wil niet zeggen dat we nu de andere kant opkijken. We blijven ons focussen op het gebruik van wapens onder jongeren en het aantal vuurwapens dat in omloop is. Ik kijk tevreden terug op deze actie die we samen met de burgemeesters en justitie hebben opgezet. Misschien komt er nog een vervolg.”

