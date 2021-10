Herfststorm zorgt voor flinke schade, ruim 100 meldingen

De harde wind die woensdagnacht en donderdag over het land raasde, heeft aanzienlijke schade aangericht. Bij de Tilburgse verzekeraar Interpolis kwamen tot nu toe 116 schademeldingen uit Brabant binnen.

Landelijk gaat het om 464 schademeldingen. De meesten komen uit Brabant, Zeeland en Zuid-Holland.

Het gros van de meldingen, zo'n 85 procent, gaat om schade aan huizen. Het gaat dan vooral om omgewaaide schuttingen, dakpannen die van het huis vielen en schade door vallende takken. Een klein deel van de meldingen ging over beschadigde auto's.

In totaal werd er 2,5 tot 3 miljoen euro aan schade veroorzaakt, meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag aan NU.nl.

Omgewaaide bomen en geen treinen

Harde windstoten tot 89 kilometer per uur zorgen donderdagmorgen voor flinke overlast in Brabant. Overal waaiden bomen om of versperden takken de weg. Ook het treinverkeer ondervond hinder. Tussen Breda en Gilze-Rijen reden enige tijd geen treinen, net als het traject tussen Den Bosch en Oss.

In de Hovenierstraat in Breda waaide een boom om die tegen de gevel van een huis belandde.

Een overzicht van de schade in Brabant: