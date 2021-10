Robin van Roosmalen wil terug in ring na ongeluk waarbij zus overleed

Robin van Roosmalen bij een gevecht in 2018 (foto: ANP/Patrick Harderwijk). vergroot

MMA-vechter Robin van Roosmalen uit Den Bosch hoopt ooit terug te keren in de boksring. Hij revalideert nog altijd van een ongeluk op de A2 bij Utrecht afgelopen januari, waarbij zijn zus Melissa om het leven kwam. “Het is de vraag hoe ver ik kan revalideren. Het is alles of niets”, zegt Van Roosmalen over zijn eventuele terugkeer in de vechtsport.

De vechtkampioen deed zijn verhaal vrijdagavond in de talkshow HLF8 van Johnny de Mol. “Naar omstandigheden gaat het goed”, vertelt hij. Het ongeluk gebeurde in januari, Van Roosmalen revalideert nog altijd. “Met mijn fysieke en mentale revalidatie gaat het de goede kant op.” Robin van Roosmalen en zijn zus Melissa stonden met pech op de vluchtstrook van de A2 bij Utrecht. Een vrachtwagen die over de vluchtstrook reed, knalde op de auto. “We stonden op het gras te wachten, maar het was koud. We gingen uit de wind staan. Melissa ging in de auto zitten en vervolgens reed de vrachtwagen ons aan”, weet Robin nog. Hij heeft veel van het ongeluk meegekregen. “Ik heb maar een heel klein stukje gemist. Toen ik wakker werd met mensen die mij te hulp schoten, wist ik meteen dat het mis was met Melissa”, vertelt Robin.

Schade beperkt door topsportlichaam

Het revalideren gaat stukje bij beetje beter, vertelt de topsporter. Dat komt mede door zijn sterke lichaam. “Dat heeft veel schade beperkt. Daar heb ik geluk mee gehad. Voor de rest is het vervelend om te revalideren met zo’n zwak lichaam, terwijl je heel anders bent gewend. De topsportmentaliteit en goede mensen om me heen houden me op de been.” Dat het revalideren goed gaat, laat Van Roosmalen zijn fans en volgers zien op Instagram. “Het zijn mijn bekken en de spieren eromheen die zwak zijn. Maar na het revalideren doet het super pijn. Een uur winkelen met mijn vriendin kan niet eens.” Jongerenwerk

Ondanks de zware periode die achter hem ligt, kijkt Van Roosmalen vooruit. Een terugkeer in de ring sluit hij niet uit, maar dan moet zijn lichaam ‘voor de volle honderd procent’ meewerken. Als MMA fysiek niet lukt, overweegt Van Roosmalen te gaan kickboksen. “Want bij MMA komt meer druk op bekken en de romp.” Naast de vechtsport, gaat Van Roosmalen zich richten op jongerenwerk. Hij volgt een opleiding om ‘jongeren met een randje’ op het rechte pad te krijgen. Ook werkt hij aan een boek over zijn leven. “Dat gaat over mijn privésituatie en de sport. Het ongeluk en de nasleep komen erin aan bod, hoe ik ermee ben omgegaan.” Het schrijven valt de vechtsporter niet mee: “Het werkt therapeutisch, maar het is zwaar. Ik ben kapot na zo’n dag. Er komen veel dingen terug en ik ben heel emotioneel. Maar het helpt me wel.” Gesprek met vrachtwagenchauffeur

Volgens Van Roosmalen heeft de chauffeur geen verklaring afgelegd na het ongeluk. “Dat steekt”, vertelt hij. “De aansprakelijkheid is niet aanvaard door de tegenpartij. Het proces gaat nog een hele tijd duren. Daar stoor ik me het meest aan.” De chauffeur van de vrachtwagen wilde in gesprek met Van Roosmalen, maar dat zag hij zelf niet zitten. “Ik heb geen behoefte om hem te spreken. Dat aanbod kwam net na het ongeluk, dat was mij te kort dag.” Bij het ongeluk raakte Robin zwaargewond, zijn zus Melissa overleefde het niet.

