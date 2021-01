'Ik hoor haar stem nog in mijn hoofd', sportschool herdenkt verongelukte Melissa van Roosmalen

Naast de deur van sportschool Snap Fitness/Fighting Talents in Den Bosch staat de foto van Melissa je aan te staren. Er omheen liggen bloemen en er branden kaarsjes. Sportvrienden van Melissa hebben er een gedenkhoekje gemaakt. "Ik hoor haar stemmetje de hele tijd in m'n hoofd", vertelt vriendin Jill van Eijk.

"De klap dreunt nog steeds na" vertelt Hicham Elgaoui van de sportschool waar Robin en Melissa allebei trainden. "Ze kwamen hier elke dag", vult Samir Bayouni aan. De vrienden wilde met z'n allen iets doen om Melissa te gedenken. "Ze was heel geliefd bij iedereen. Het is onwerkelijk."

Melissa gaf elke week ongeveer 120 meisjes en vrouwen kickbokstraining bij de sportschool in Den Bosch. "Door haar is het aantal meiden dat wil kickboksen enorm gegroeid", vertelt Hicham. "Ze was superenthousiast en wist iedereen te motiveren bij de Girl Squad", zegt Jill. "Ik hoor nog precies haar stemmetje, hoe ze riep: 'Doorzetten niet opgeven'. Heel lief, maar ook heel pittig."