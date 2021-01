Robin van Roosmalen laat voor het eerst van zich horen na ongeluk waarbij hij zijn zus verloor

Kickbokskampioen Robin van Roosmalen (31) uit Den Bosch heeft vrijdag voor het eerst van zich laten horen na het noodlottige ongeluk van woensdag waarbij hijzelf zwaargewond raakte en zijn zus Melissa het leven verloor. Hij laat via Instagram weten dat de operatie die hij donderdag onderging goed is verlopen.

Ook bedankt hij in het bericht iedereen voor de berichten en steun die hij kreeg. 'Thanks all for the messages, love and support, we really appreciate. Surgery went well', zo schrijft hij.