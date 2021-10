112-nieuws: heftige schuurbrand en auto slaat over de kop op A58

15.15

Op de Ridderstraat in Oosterhout is zaterdag rond het middaguur een voetganger overleden nadat hij was aangereden door een auto. Getuigen hadden de indruk dat er mogelijk opzet in het spel was. De bestuurder van de auto is daarna uitgestapt en weggerend. Later op de middag heeft zich een verdachte op het politiebureau gemeld.