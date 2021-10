112-nieuws: heftige schuurbrand en ernstig gewonde bij ongeluk met quad

18.30

Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag rond vijf uur massaal uitgerukt naar de Wijkse Bol in Wijk en Aalburg waar mogelijk iemand in het water zou liggen. Een schipper had een boot gevonden die midden op de Maas dreef maar er zat niemand in.

Na een zoektocht van zo'n half uur bleek dat de boot afkomstig was van een visser. Die lag langs de kant in zijn tent te slapen terwijl zijn boot afdreef. Vermoedelijk is de visser vergeten de motor van de boot af te zetten. Een passerende zeilboot heeft de visser opgepikt en in de haven van Wijk en Aalburg afgezet.