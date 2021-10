112-nieuws: opnieuw autobrand in Oss

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Weer gaat een auto in Oss in vlammen op, nu aan de Iman van de Boschstraat

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws van vrijdag uit Brabant. De hele dag praatten we je bij over ongevallen, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Auto gaat verloren bij brand in Oss.

Auto zwaar beschadigd bij ongeluk in Rijen.

04.30 Auto gaat verloren bij brand in Oss Aan de Johannes Poststraat in Oss is vrijdagnacht rond halfvijf een auto uitgebrand. De auto was geparkeerd op het kruispunt met de Iman van de Boschstraat. De brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Oss wordt al lange tijd getroffen door nachtelijke branden. Dre brandweer bluste de brandende auto aan de Iman van de Boschstraat in Oss (foto: Gabor Heeres/SQ Vision). vergroot

00.30 Vrachtwagen crasht op A2 Boxtel, vangrail over tientallen meters verwrongen Een vrachtwagen is vrijdagnacht gecrasht tegen de vangrail langs de A2 bij Boxtel. Dit gebeurde rond halfeen. Volgens een correspondent veroorzaakte de gecrashte vrachtwagen een flinke ravage. "De vangrail was over enkele tientallen meters verwrongen", laat hij weten. "En het wegdek lag na het ongeluk vol diesel en zand." Het ongeluk op de A2 bij Boxtel gebeurde rond halfeen vrijdagnacht (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot

23.00 Automobilist zet boel op stelten in Eindhoven Een automobilist zette vrijdagavond de boel op stelten in Eindhoven. De politie werd gewaarschuwd dat de bestuurder als een gek door de stad reed en bijna een aanrijding veroorzaakte. De kentekenplaten van de auto waren afgeplakt. Toen agenten deze bestuurder wilden controleren, ging die er in zijn auto vandoor via de berm. Met meerdere eenheden ging de politie vervolgens naar hem op zoek. In de buurt Burghplan reed de verdachte zich vast en werd hij aangehouden. De automobilist reed zich klem in de buurt Burghplan in Eindhoven (foto: Facebook politie Eindhoven). vergroot

22.30 Auto zwaar beschadigd bij ongeluk in Rijen Een automobilist is vrijdagavond gecrasht op de Stationsstraat in Rijen. De bestuurder raakte met zijn auto een lantaarnpaal langs de weg, waarna de auto 180 graden omsloeg. De automobilist is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Er was geen ander verkeer bij betrokken. Een bergingsbedrijf werd opgeroepen om de auto te takelen. De auto raakte bij het ongeluk op de Stationsstraat in Rijen zwaar beschadigd (foto: Jeroen Stuve/SQ Vision). vergroot

