112-nieuws: weer autobrand in Oss, trio vast na zware mishandeling Tilburg

Een agressieve man is vrijdagnacht aangehouden bij een horecagelegenheid aan de Markt in Roosendaal. Hij zou daar een glazen scherm op een terras hebben vernield. Beveiligers grepen in en waarschuwden de politie. De verdachte, een 36-jarige man, bleek ook nog iemand met de dood te hebben bedreigd. Daarvan is aangifte gedaan. De verdachte is vastgezet.