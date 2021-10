Bart reed helemaal niet verkeerd met MVV-bus in Tilburg: 'Ik volgde agent'

"Ken je topografie!", werd de chauffeur van de bus die MVV-supporters vrijdagavond naar NAC Breda moest brengen op Twitter toegebeten. Hij kwam namelijk bij het Koning Willem II-stadion in Tilburg terecht. "De buschauffeur dacht waarschijnlijk dat hij al in Breda was", liet de politie smalend op Twitter weten. Maar dat is niet het geval, benadrukt Bart. Hij bestuurde de touringcar. Hij vindt de reactie van de politie ronduit belachelijk.

"Wij reden met twee bussen vol MVV-supporters op de A58", vertelde Bart van Kupers Touringcars zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend! op Omroep Brabant. "De bussen met Fortuna-fans reden achter ons aan. Net voor de afslag Hilvarenbeek, kwam een motorrijder voor ons rijden. Die toonde de tekst 'politie volgen'. Dan zijn wij verplicht om er achteraan te gaan, ondanks dat wij niet in Tilburg moesten zijn. Als ik niet zou volgen, ben ik in overtreding."

U-turn

Hij vermoedde dat de politie zijn bus wilde controleren. "Ik ging er vanuit dat de agenten ons aan de kant wilden zetten en de boel even wilden nakijken. Maar we werden via de afslag Hilvarenbeek van de weg af geleid. Vervolgens seinde ik naar de motoragent die voor me reed dat ik bij het eerste tankstation zou stoppen. Vervolgens heb ik hem daar uitgelegd dat wij niet de Fortuna-bus waren maar de MVV-bus. Hij was not amused en zei dat hij een beschrijving had doorgekregen van deze bus. Dat hij deze moest opvangen."

Daarop werd de buschauffeur gevraagd een U-turn te maken op het kruispunt van de Ringbaan-Zuid en de Ringbaan-Oost. "Daar was het echter te druk, zeker zonder begeleiding, dus ben ik met de touringcar de Ringbaan-Zuid afgereden en vervolgens kwamen wij uit bij Willem II." Van daaruit werd alsnog de weg naar Breda ingezet.

'Bart is nota bene een Brabander!'

Directeur Bert Fonteijn van Kupers Touringcars kan zich wel voorstellen dat de situatie op de A58 vrijdagavond verwarrend was voor de politie. "Zowel de supporters van Fortuna als die van MVV kwamen namelijk met bussen van Kupers aanrijden." Hij bevestigt dat zijn chauffeur goed heeft gehandeld door de politiebegeleiding vervolgens te volgen. "Onze chauffeur is verplicht daar gehoor aan te geven."

Van een fout van zijn buschauffeur is dus geen sprake, benadrukt hij. "Bart is nota bene een Brabander. Hij weet daar ontzettend goed de weg. Maar het is natuurlijk lastig communiceren op de snelweg als je de politie moet volgen. Dus heeft hij dat in eerste instantie gewoon gedaan en vervolgens zo snel mogelijk aan de politie duidelijk gemaakt dat hij terug de snelweg op moest, naar Breda."

Misverstandje

Hij noemt het voorval een 'misverstandje'. Dat zijn chauffeur op Twitter toegebeten kreeg dat hij zijn topografie beter op orde moet hebben, vindt hij niet gek. "Maar Bart weet heel goed de weg. Helemaal in Brabant! Daar kan geen misverstand over bestaan, zeker niet!"

Volgens een politiewoordvoeder was de tweet ludiek bedoeld. Hij wil er verder niet op ingaan.

