Op jacht naar polsbandjes voor 11-11 in Oeteldonk: 'Jammer dat het zo moet'

Feestvierders die 11-11 in Oeteldonk niet willen missen moesten zaterdag vroeg opstaan lang in de rij staan of vooraf al een dealtje sluiten met een kroegbaas. "Goeie contacten in de kroeg en vroeg opstaan", zegt een van de gelukkige met een bandje. Al snel hingen er overal briefjes bij de cafés dat de Elf-elf bandjes waren uitverkocht.

Op verschillende plekken in Den Bosch stonden zaterdagochtend lange rijen voor de cafés. Sommige kroegbezoekers stonden al vroeg in de ochtend voor de deur om kans te maken op een polsbandje en een embleem dat op 11 november toegang geeft tot alle horeca in de stad. "Het is jammer dat het zo moet, want eigenlijk moet iedere Bosschenaar gewoon de stad in kunnen op die dag", zegt een man die er al vroeg bij was. "Wij waren hier al om negen uur', zegt een dame op het terras.

Bij café De Smidse naast de Sint Jan beginnen ze, zoals dat hoort, om elf over elf met de verkoop. Aan de mensen die staan te wachten zijn 75 nummertjes uitgedeeld en iedereen word op nummer naar binnengeroepen. Per nummertje kunnen er vier polsbandjes en emblemen gekocht worden. "We hebben zo'n 700 bandjes voor dit café en de helft daarvan hebben we op deze manier in de vrije verkoop gedaan", vertelt Loek de Graauw van De Smidse.