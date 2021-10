Snollebollekes-concert in GelreDome binnen een half uur uitverkocht

Eindelijk kan Snollebollekes weer los op een groot podium (foto: ANP). vergroot

Het concert van Snollebollekes op zaterdag 26 maart in het GelreDome in Arnhem was zaterdagochtend binnen een half uur uitverkocht. De populaire feestzanger Rob Kemps heeft nog maar net een reeks van vier concerten in het GelreDome achter de rug. Voor de extra show op vrijdag 25 maart zijn nog enkele tickets beschikbaar.

Snollebollekes trad een week geleden viermaal in een uitverkocht GelreDome op: drie avondshows en een speciale familieshow voor ouders met hun kinderen. Daarmee was het één van de eerste grote concerten sinds de versoepelingen. Er waren gastoptredens van Jan Smit, Lee Towers, Wolter Kroes en Mental Theo. Kemps was dolblij dat het weer kon: “Ongelofelijk! Het is zó mooi om te zien hoe mensen naar een feestje hebben gesmacht!” De kaartverkoop vond plaats via internet. Mensen die zich hadden ingeschreven konden terecht vanaf tien uur. Anderen konden vanaf elf uur een poging doen. LEES OOK: Snollebollekes met een Franse knipoog vier dagen in GelreDome Snollebollekes Live in Concert gaat eindelijk door: 'Gruwelijk blij mee'

