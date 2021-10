'Erg dapper', veel steun voor psycholoog die zelfdodingsmiddel verstrekte

De 78-jarige psycholoog Wim van Dijk uit Den Bosch die tegen de Volkskrant vertelde dat hij aan meer dan honderd mensen een zelfdodingsmiddel heeft gegeven, kan op veel begrip rekenen onder de Brabanders. Uit de poll op deze website blijkt dat 70 procent vindt dat mensen zelf over hun levenseinde mogen beslissen en ook op Facebook zijn reacties vooral positief.

Het gaat om het zogeheten Middel X. Volgens de krant is het voor het eerst dat iemand die het zelfdodingsmiddel verstrekt zich in Nederland kenbaar maakt.

De grootste groep (40 procent) van de stemmers in de poll zegt dat het goed is dat het middel bestaat, maar dat het eigenlijk door een officiële instantie verstrekt zou moeten worden. 30 procent vindt het prima dat de psycholoog het middel heeft verstrekt, al tekent 5 procent daarbij wel aan dat hij goed moet opletten aan wie hij het geeft.

Nog eens 30 procent vindt het geen goede zaak: ruim de helft vreest dat labiele mensen het middel in handen krijgen en de rest vindt dat zelfdoding zo te gemakkelijk wordt gemaakt.

Veel steun op Facebook

Op Facebook krijgt de psycholoog veel steun. Karin schrijft: "Ik vind het erg dapper en snap zijn keuze. Er zijn mensen die opname na opname en behandeling na behandeling hebben en jaren zo niet hun hele leven in de psychiatrie zitten zonder uitzicht op een beter leven. Als deze mensen de keuze willen maken om uit het leven te stappen is dit een betere manier dan zichzelf voor de trein gooien bijvoorbeeld."

Tamara heeft veel bewondering: "Chapeau voor wat deze man doet! Zichzelf opofferen om het systeem te kunnen veranderen. De gewone mens lukt het om de regering het te laten inzien. Maar daardoor niet minder verdrietig dat dit blijkbaar nodig is."

'Kan ook zelfdoding tegenhouden'

Angela schrijft: "Ik neem aan dat deze psycholoog niet bij de eerste het beste gedachte aan zelfmoord dit middel aan een patiënt aanbiedt. Maar als alle wegen bewandeld zijn en niks heeft geholpen, dan is het wel een uitkomst, denk ik."

Volgens Ingrid zijn sommige mensen al geholpen als ze het middel in huis hebben: "Ik kende iemand, die na jaren eindelijk dit kon verkrijgen en zich daardoor zo rustig ging voelen, alleen door het al in huis te hebben. Dus kan het ook juist zelfdoding tegenhouden. Het gevoel zelf de regie kunnen houden over hun leven, daar gaat het om."

Gebruik reguleren

Alexandra vindt dat er wel goed opgelet moet worden bij het verstrekken: "Ik snap alleen wel dat ze niet willen dat dit middel vrij verkrijgbaar is. Als het zo makkelijk is er jezelf mee te doden, is het ook makkelijk er een ander mee te doden. Als de overheid het gebruik echter reguleert, weten ze precies wie het in bezit heeft."

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of 0800-0113.

LEES OOK: Psycholoog heeft 'ruim 100 mensen' zelfdodingsmiddel gegeven