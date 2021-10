Rest van Nederland houdt van worstenbroodjes én van Brabanders

GeenStijl volgt met een kritisch oog de politiek, maatschappelijke ontwikkelingen en andere media. Zo viel het de nieuwsblog op dat Omroep Brabant aandacht besteedt aan workshops worstenbroodjes bakken. "Dat lees je niet in de Volkskrant en dat pretendeert dan een kwaliteitskrant te zijn."

GeenStijl steekt zijn bewondering voor alles wat uit onze provincie komt, niet onder stoelen of banken: "Philips, Guus Meeuwis, Schijndel, drugsfabrieken en workshops worstenbroodjes. Waarom woont niet iedereen in dat wonderland?"

De reageerders tonen zich deze keer geen reaguurders en houden ook van ons. "Worstenbroodje? in Brabant heet dat worstebrooike... als ex-Brabander mag ik dat even opmerken", schrijft iemand die om onduidelijke redenen onze provincie verlaten heeft. "Brabant, veel goede herinneringen."

Maar niet alleen worstenbroodjes moeten blijven. Ook carnaval is lekker. "Het mooiste in Brabant is toch wel politiek incorrect en seksueel losbandig carnaval. En ASML, want zonder ASML zat nergens een chip in, en dat zou lastig browsen en reageren zijn." Inderdaad zonder ASML valt alles om.

Wat wij al lang weten: "Ieder jaar is er een officiële verkiezing van worstenbroodje van het jaar, jammer dat dit hier niet vermeld wordt." Nou vooruit dan:

Natuurlijk schreeuwt het onderwerp worstenbroodjes ook om enige dubbelzinnigheid: "Heeft nou niemand nog het inkoppertje gemaakt over het lekkerste van Brabant van rond de 15 centimeter lengte? Er zijn ook extra grote worstenbroodjes hoor." "En de Knoepert dan?"

En natuurlijk houdt heel Nederland niet alleen van onze baksels maar ook van Betty van den Oetelaar: "Die chick van het plaatje is geniaal. Betty van Omroep Brabant op YouTube. Haar antikaterlasagne gemaakt van kroketten is echt nice." "Het joie de vivre dat de geblondeerde mevrouw in haar Noord-Brabantse ensemble uitstraalt, is exemplarisch voor het beeld dat ik heb van de ingezetenen van deze guitige provincie."

Mooier als dit kunnen wij het zelf niet zeggen: "De meesten hebben het daar prima naar de zin en zijn niet zo bezig met negativiteit. Dat is meer iets voor de Randstad."

Met dit in het achterhoofd willen wij nooit meer een kwaad woord horen over de rest van Nederland.

