Beelden steekpartij gedeeld op Instagram, maar waarom doen mensen dit?

Heftige videobeelden van de dodelijke steekpartij in Den Bosch worden gedeeld op sociale media en in WhatsApp-groepen. De politie roept op om die beelden niet meer te verspreiden. Maar waarom delen mensen überhaupt dit soort heftige beelden? En waarom wordt het gefilmd? Mediapsycholoog Mischa Coster legt uit.

"Dit is een bijzonder geval", zegt mediapsycholoog Mischa Coster over het feit dat de verdachte waarschijnlijk zelf de beelden maakte. "Als mensen een ongeluk of mishandeling filmen dat ze bij iemand anders zien gebeuren, kan dat zijn omdat ze het zo heftig vinden, dat ze die emoties later met iemand willen delen. Of ze willen de scoop hebben, dus het als eerste naar buiten brengen. Dat laatste een beetje om stoer te doen. Het gebeurt gelukkig steeds vaker dan mensen filmen om de politie te helpen bij een eventueel onderzoek", legt hij uit.

De steekpartij van zaterdagavond werd live gestreamd op Instagram. In WhatsApp-groepen werd vervolgens een screenshot gedeeld van het overleden slachtoffer, een 20-jarige vrouw. De politie houdt er sterk rekening mee dat die beelden zijn gedeeld door de verdachte, de 21-jarige halfzus van het slachtoffer. Zij is opgepakt.

Het zou volgens Coster ook nog kunnen komen doordat dit soort acties weleens in films en series te zien zijn. "Er zijn de laatste tijd een aantal films en series uitgekomen waarin het livestreamen van verschrikkelijke gebeurtenissen centraal staat. Zo begint een serie met een scène waarin te zien is dat iemand dood zou gaan als de livestream vijf miljoen views krijgt. Dus er is helaas inspiratie te vinden voor dit soort livestreams."

Maar als de dader zelf filmt wat hij of zij iemand aandoet, is het weer een heel ander verhaal, vertelt de mediapsycholoog. Hij vindt het dan ook lastig om dat te kunnen beoordelen. "Zo iemand heeft dan echt wel een andere motivatie. Waarschijnlijk dat diegene wel geestesziek is, maar ik ben geen therapeut. Het zou ook iets met publieke eerwraak te maken kunnen hebben."

Dat mensen vervolgens de beelden verder verspreiden, komt volgens Coster doordat deze bepaalde emoties oproepen. "Als we ergens een heftige emotie op hebben, willen we dat vaak delen met anderen. Delen is tegenwoordig natuurlijk bijna een synoniem aan social media, dus daar gebeurt dat dan", legt Coster uit.

"Hoe verder iemand van het slachtoffer afstaat, hoe makkelijker het is om zulke beelden te delen. Als beste vriendin zou je toch minder snel zo'n foto delen dan iemand uit het buitenland bijvoorbeeld."

In de oproep van de politie om de beelden niet te delen, wordt gezegd: wat zou jij ervan vinden als dit jouw vriendin of zus was? Maar Coster betwijfelt dan ook of mensen daadwerkelijk gehoor geven aan deze oproep. "Mensen kunnen zich niet echt in die situatie inleven. Ik denk dat het kansrijker is om in te zetten op het beperken van de schade, door bijvoorbeeld een post te rapporteren."

Dat heftige foto's en video's worden gedeeld op social media, lijkt steeds vaker voor te komen. Volgens Coster is het een gevoelig onderwerp. "Ik hoop niet dat dit een trend is. Maar doordat het vaker gebeurt, zie je dat als mensen de keuze hebben om zulke beelden wel of niet te delen, deze optie soms ook wordt meegenomen. Vroeger was dat niet zo. Maar nu zie je echt dat mensen actief zulke filmpjes zelf opnieuw plaatsen op social media. Dat brengt andere mensen helaas ook weer op ideeën."

