Dodelijke steekpartij Den Bosch gestreamd op Instagram, beelden gaan rond

De steekpartij waarbij een 20-jarige vrouw zaterdagavond overleed, werd live gestreamd op Instagram. Op sociale media gaat ook een "hele heftige foto" rond. De politie houdt er sterk rekening mee dat de beelden door de verdachte, een 21-jarige vrouw uit Den Bosch, zijn gedeeld. Die vrouw is zaterdag opgepakt.

"We hebben die videobeelden ook in ons bezit. Die nemen we mee in ons onderzoek." De politie doet een oproep om de videobeelden en de foto niet verder rond te sturen. "Mensen realiseren zich niet wat die beelden doen met de nabestaanden van het slachtoffer. Je moet ook niet willen dat zoiets rondgaat op social media. Wat zou jij ervan vinden als dit jouw zus of vriendin was?", aldus de politie.

De politie gaat nog achterhalen wie de beelden heeft gemaakt, maar "het lijkt er wel op dat dit door de verdachte is gedeeld. Dat moeten we nog verder onderzoeken."

In huis buren overleden

De steekpartij gebeurde zaterdagavond rond halfacht in een huis aan de Slagendreef in Den Bosch. De aanleiding is nog niet duidelijk. Het 20-jarige slachtoffer wist eerst nog het huis uit te vluchten en klopte bij de buren aan voor hulp. Uiteindelijk is ze in dat huis overleden.

Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. De eerste hulp die aan de 20-jarige vrouw werd verleend, mocht niet meer baten.

Ook een hond raakte zwaargewond. Het beestje werd met spoed met een dierenambulance naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht.

Onderzoek gaat verder

De politie heeft zaterdag met nabestaanden van het slachtoffer en buren gesproken. Het onderzoek naar de steekpartij gaat zondag weer verder. De woning wordt nog verder onderzocht en de verdachte wordt zondag gehoord.

Beelden van vlak na de steekpartij: