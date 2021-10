Hond kreeg acht messteken bij dodelijke steekpartij Den Bosch

De hond die zwaargewond raakte bij de steekpartij in Den Bosch kreeg acht messteken in zijn lichaam. Dat laat de dierenambulance weten. Bij de steekpartij overleed een 20-jarige vrouw uit Den Bosch. De hond werd zaterdagnacht met spoed geopereerd en is stabiel.

De Dierenambulance Brabant Noord-Oost kwam zaterdagavond ter plaatse vlak na de steekpartij. Een hond was zwaargewond geraakt. Het gaat om een mannelijke Foxterriër. Hij werd direct gestabiliseerd en behandeld.

"De messteken zaten verdeeld over zijn hele lichaam", laat voorzitter Rens van Lieshout van de dierenambulance weten. "Onze medewerkers hebben meteen eerste hulp toegepast om de bloedingen te stoppen. Daardoor is erger voorkomen." Vervolgens is het beestje met spoed naar een dierenziekenhuis in Waalwijk gebracht. "De dierenarts heeft hem geopereerd om alles inwendig te stoppen."

'Vechten voor zijn leven'

Volgens de voorzitter is de operatie goed gelukt. "Ik heb net contact gehad met het dierenziekenhuis. Hij had heel veel bloed verloren, maar de operatie is goed gelukt. Dat is positief. Ze hebben alle wonden kunnen dichten en de bloedingen gestopt. Maar je weet nooit hoe het intern verder verloopt", zegt Van Lieshout.

Zaterdagavond was het diertje volgens de dierenambulance nog aan het vechten voor zijn leven. Zondagochtend is dat niet meer zo. "Hij is nu stabiel en aan het herstellen. Maar het is nog wel onzeker of hij het allemaal overleeft. Hij is de nacht goed doorgekomen, maar het is dus nog even afwachten."

De dierenambulance weet inmiddels wie de eigenaar is van de hond, maar mag daar niks over zeggen.

Slachtoffer steekpartij

De steekpartij gebeurde zaterdagavond rond halfacht in een huis aan de Slagendreef in Den Bosch. De aanleiding is nog niet duidelijk. Een 20-jarige vrouw overleed. Een 21-jarige vrouw werd aangehouden. De politie gaat zondag verder met onderzoek naar de steekpartij.

LEES OOK:

Dodelijke steekpartij Den Bosch gestreamd op Instagram, beelden gaan rond

Vrouw (20) overleden na steekpartij in huis in Den Bosch, hond zwaargewond