112-nieuws: auto belandt in de sloot langs de A67 bij Helenaveen

20.11

Op de A67 is maandagavond een auto van de weg geraakt. De bestuurder belandde met zijn wagen in de sloot. Dat gebeurde ter hoogte van Helenaveen. Bij de oprit raakte de auto de vangrail en kwam vervolgens in de sloot naast de weg terecht. De man is in een ambulance onderzocht, volgens de politie was hij mogelijk onder invloed.