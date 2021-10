112-nieuws: splinternieuwe schuur afgebrand in Sint Anthonis

15.07

Bij Zevenbergschenhoek is de A16 tussen Breda en Rotterdam dicht na een autobrand in de rijrichting Rotterdam. Rond twee uur ’s middags bedroeg de vertraging ruim een uur, maar een uur later is die vertraging op gelopen tot bijna honderd minuten vertraging. Het is nog altijd onduidelijk wanneer het wegdek gemaakt is en de snelweg weer opengaat.