112-nieuws: vertraging door autobrand op de A16 neemt nog steeds toe

In dit liveblog lees je het belangrijkste 112-nieuws van maandag in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

De hoofdpunten: Automobilist rijdt frontaal in op politieauto na achtervolging.

Ongeluk met gevaarlijke stof op de A4, weg richting België was dicht.

Ravage op N618 na ongeluk bij Sint-Oedenrode. 15.07 - Vertraging door autobrand op de A16 neemt toe

Bij Zevenbergschenhoek is de A16 tussen Breda en Rotterdam dicht na een autobrand in de rijrichting Rotterdam. Rond twee uur ’s middags bedroeg de vertraging ruim een uur, maar een uur later is die vertraging op gelopen tot bijna honderd minuten vertraging. Het is nog altijd onduidelijk wanneer het wegdek gemaakt is en de snelweg weer opengaat.

14.50 Busje botst tegen boom in Oss Op de Joannes Zwijsenlaan in Oss is maandagmiddag een busje tegen een lantaarnpaal gebotst. De twee inzittenden zijn nagekeken in een toegesnelde ambulance, maar alleen de bijrijder moest naar het ziekenhuis. Door de botsing schoof de ladder op het dak van het busje naar de grond. Van de lantaarnpaal was niet veel over. Wachten op privacy instellingen... Foto: Gabor Heeres vergroot

14.00 Veel vertraging door autobrand op de A16, weg dicht richting Rotterdam Bij Zevenbergschenhoek is de A16 tussen Breda en Rotterdam dicht na een autobrand in de rijrichting Rotterdam. Rond twee uur ’s middags bedroeg de vertraging ruim een uur. Door de brand heeft het wegdek schade opgelopen. Het herstellen van die schade duurt naar verwachting nog tot ‘ver in de middag’, meldt de ANWB. Het verkeer op de weg wordt over de vluchtstrook geleid. Wachten op privacy instellingen...

11.30 Automobilist rijdt frontaal in op politieauto na achtervolging Een 29-jarige man uit Zundert is zondagnacht in Rijsbergen frontaal ingereden op een politieauto. Dit deed hij op het Zwart Moerken. De agent die hierin reed, heeft aangifte gedaan van poging doodslag. De agent zag de man uit Zundert zondagnacht autorijden op de Bredaseweg, met een aanhangwagen zonder kentekenplaat achter de auto. Toen hij hem wilde controleren, ging de man uit Zundert ervandoor. In een poging hem te stoppen, blokkeerde de agent het Zwart Moerken met zijn auto.

08.28 Ongeluk met gevaarlijke stof op de A4, weg richting België dicht De A4 is tussen knooppunt Markiezaat en Antwerpen is maandagochtend deels afgesloten richting de Belgische grens. Daar botsten twee vrachtwagens op elkaar, waarvan er één de gevaarlijke stof titaniumdioxide vervoert. Er is geen direct gevaar voor de omgeving, maar het opruimen gaat naar verwachting tot één uur 's middags duren.

01.46 Automobilisten botsen op N618 Twee automobilisten botsten zondagnacht op de N618 bij Sint-Oedenrode op elkaar. Dit gebeurde rond kwart over twaalf. Beide auto's raakten zwaar beschadigd. "De rijbaan was bezaaid met glas en brokstukken", laat een correspondent weten. De betrokkenen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een bergingsbedrijf heeft de auto's getakeld.. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. Het ongeluk op de N618 gebeurde zondagnacht rond kwart over twaalf (foto: Sander van Gils/SQ Vision). vergroot Wachten op privacy instellingen...

00.38 Politie valt huis in Den Bosch binnen De politie is zondagavond een huis aan de Fridtjof Nansenstraat in Den Bosch binnengevallen en heeft daar iemand gearresteerd. Aanleiding zou een 'zwaar geweldsmisdrijf' zijn. Volgens een buurtbewoner zou de aangehouden man een kind bij de keel hebben gegrepen en gedreigd hebben neer te steken. Agenten bevestigden dit verhaal niet. De man zou al langer overlast veroorzaken. Agenten hielden de verdachte aan de Fridtjof Nansenstraat in Den Bosch zondagavond rond halfelf aan (foto: Bart Meesters). vergroot Wachten op privacy instellingen...

22.43 Bedrijfsbus uitgebrand in Roosendaal Op een parkeerplaats aan de Langdonk in Roosendaal brandde zondagavond een bedrijfsbus uit. De vlammen werden rond negen uur ontdekt. Toen de brandweer aankwam, stond de voorkant van de bus al helemaal in brand. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Buurtbewoners zouden kort voor de brand een enorme knal hebben gehoord. De brandweer bluste de bedrijfsbus aan de Langdonk in Roosendaal (foto: Christian Traets/SQ Vision). vergroot

