In EBI Vught mogen telefoons en laptops van advocaten niet meer naar binnen

Er mogen geen gegevensdragers, zoals telefoons en laptops, van advocaten meer naar binnen in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Dat bevestigt een woordvoerder van de gevangenis aan Omroep Brabant. Het meenemen van gegevensdragers door advocaten werd eerder door de vingers gezien door de directie van de inrichting. Maar is besloten toch strengere eisen te stellen.

"Er is geen toestemming voor het meenemen van laptops en telefoons door advocaten", bevestigt Robert Meijer woordvoerder van de EBI in Vught na berichtgeving in het AD. In gevangenissen mogen advocaten altijd gegevensdragers meenemen als zij op bezoek gaan bij hun cliënt. In de extra beveiligde gevangenis in Vught gold dit niet. Toch werd het gedoogd door de directie van de gevangenis, maar daar komt nu verandering in.

Geen contactbelemmeringen

Dit heeft verder geen effect op de bezoekregeling van advocaten. "Advocaten mogen gewoon contact blijven hebben met hun cliënten", vertelt Meijer. "Ze kunnen telefonisch contact hebben of de advocaat kan op bezoek komen." Over eventuele verdere veiligheidsaanscherpingen kan de woordvoerder niks zeggen.

Aanhouding Youssef Taghi

Ook over de aanleiding van dit directiebesluit mag de woordvoerder niks zeggen. Maar de aanhouding van Youssef Taghi, de neef en advocaat van crimineel Ridouan Taghi, lijkt de aanleiding te zijn voor dit besluit van de directie.

Youssef Taghi kwam als advocaat van de hoofdverdachte in het Marengo-proces regelmatig bij zijn neef op bezoek in de EBI in Vught. Hij zou de boodschapper van Taghi naar de buitenwereld zijn. Ook plande de topcrimineel tijdens deze bezoeken met zijn advocaat een uitbraak uit de gevangenis in Vught.

Naar aanleiding van deze aanhouding overwoog minister Sander Dekker de bezoekregels voor advocaten aan te passen.

