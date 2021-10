Bossche polsbandjes voor 11-11 gaan goed op Marktplaats

Oeteldonkers die zaterdag naast een toegangsbewijs voor de Elfde van de Elfde grepen, doen online een nieuwe poging. Zaterdag stonden de carnavalsvierders in een lange rij om aan een polsbandje te komen. Maar als je er naast greep, kun je altijd nog naar Marktplaats.

In Den Bosch zijn zo’n 25.000 polsbandjes beschikbaar die toegang gegeven tot alle horeca in de stad op 11 november, de aftrap van het carnavalsseizoen. Zaterdag werden er zo’n vijftienduizend mensen blij gemaakt, en volgende week volgen er nog eens zo’n negenduizend. Wie er geen vertrouwen in heeft dat het op de officiële manier gaat lukken om aan een polsbandje te komen, kan Marktplaats op. En wie een beetje commercieel gevoel heeft, doet dit ook.

Meer vraag dan aanbod

Vooralsnog zijn er meer vragers naar polsbandjes op Marktplaats dan verkopers. Zo’n vier handelaren zien er wel brood in. Er wordt tussen de 125 en 1111 euro geboden, maar helemaal serieus nemen we die hoge biedingen maar niet. Degene die 125 euro biedt, bedoelt het volgens de verkoper wel serieus. Een polsbandje kost eigenlijk maar elf euro.