Mishandeling 16-jarige jongen Den Bosch: 'Iedereen in de straat is bang'

Een reeks geweldsincidenten ging vooraf aan de mishandeling van een 16-jarige jongen aan de Fridtjof Nansenstraat in Den Bosch zondagavond. Een 33-jarige man werd aangehouden nadat hij een 16-jarige buurjongen naar de keel had gegrepen. De buurt wil af van de onrust. "Afgelopen zomer kwam daar meerdere keren per week de politie aan de deur. Straks draait die man een keer echt door."

"Ik heb het geteld: afgelopen zomer kwam een keer vijf dagen achter elkaar de politie daar aan de deur", vertelt een 26-jarige buurtbewoner over het huis waar de 33-jarige verdachte zondagavond werd gearresteerd. Volgens de man was er al tijden sprake van huiselijk geweld op het adres.

Banden lek steken

"De relatie tussen mijn buurvrouw en haar vriend is raar. De ene keer hebben ze ruzie en steekt hij haar banden lek en de week erop maakt hij diezelfde banden weer. Ook heeft hij de buurvrouw al eens met een mes achterna gezeten", vertelt de buurtbewoner. De angst voor de aangehouden man zit er goed in. "Het is een zware junk. Straks draait hij een keer echt door. Er lopen hier kinderen op straat. Die hebben de buurvrouw al eens bebloed in de brandgang zien liggen nadat ze was mishandeld."

De moeder van de 16-jarige jongen is een dag later nog behoorlijk ondersteboven van het incident. Voor haar kwam de aanval op haar zoon niet als een verrassing. "Die man spoort gewoon niet. Dit moet stoppen. De hele buurt is helemaal in rep en roer. Sinds zij hier wonen is het niet meer veilig hier." Haar zoon is zich rot geschrokken. "Hij is echt heel bang. Iedereen hier in de straat is bang. Dit stopt niet. Ik ben echt bang dat hij weer terugkomt."

Woningcorporatie

Een woordvoerder van woningcorporatie Zayaz laat weten dat ondanks het gevoel van buurtbewoners, het per saldo niet onveiliger is geworden in de buurt. "Wij zijn natuurlijk de verhuurder, maar trekken wel intensief op met politie en zorgpartners en volgen ook intensief wat er gebeurt in de wijk."

En ondanks het gebeuren van zondagavond, wordt de wijk in zijn geheel niet onveiliger, zegt ze. "Ik kan me voorstellen dat het in de beleving van de mensen die er wonen onveiliger voelt", zegt de woordvoerder. "Er zijn naast zondagavond ook eerdere incidenten geweest, maar het zijn echt op zichzelf staande gebeurtenissen."

Bij de keel grijpen

Zondagavond werd de auto van de bewoonster van het huis vernield met vuurwerk, stelt de moeder van het slachtoffer. "Een paar minuten later wilde mijn zoon samen met een vriend de brommer achter zetten, via de brandgang." De vriend van de bewoonster kwam toen ineens naar hen toe gerend. "Mijn zoon en zijn vriend werden door hem bij de keel gepakt. Ik denk dat hij dacht dat mijn zoon de auto van zijn vriendin had vernield. Maar hij heeft dat niet gedaan", aldus de geschrokken moeder.