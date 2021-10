John was blij met exit uit Expeditie Robinson: 'Dacht meteen aan frikandel'

John de Bever vergroot

Hij groeide uit tot een van de smaakmakers van deze editie van het tv-programma Expeditie Robinson in Kroatië, maar John de Bever haalde de samensmelting van de deelnemers op de verschillende eilanden net niet. In de uitzending van zondag was te zien dat een proef op een evenwichtsbalk hem nekte.

John moest die proef aangaan met alle andere deelnemers die zich net als hem bevonden op afvallerseiland. Dat is het eiland waar de deelnemers naartoe gaan als ze worden weggestemd door de medebewoners van hun 'starteiland'. De eerste van hen die van de balk zou vallen, zou definitief uit het programma verdwijnen.

"Ik had andersom moeten staan!"

De entertainer en oud-profvoetballer uit Berlicum redde het nog op het breedste deel van de balk, maar toen hij zich moest verplaatsen naar het iets smallere deel van de balk ging het mis. Met een harde plons viel hij als eerste in het water. "Ik voelde het meteen, ik stond verkeerd op die balk", reageerde John maandagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant,. "Ik had andersom moeten staan. Mijn linkerbeen had mijn standbeen moeten zijn." Hij glimlacht: "Toen ik viel, dacht ik eerst nog: oh, gelukkig. Naar huis, een lekker warme douche, een bed en een frikandel speciaal! Maar toen ik zondag de uitzending zag, dacht ik: wat zonde! Ik had niet door dat we vlakbij de samensmelting waren. Maar het is zoals het is, het is niet anders. Ach, ik heb een soap aan dit programma overgehouden, dus we hebben toch nog iets bereikt."

"Ik had van tevoren alleen geoefend hoe kokosnoten te openen."

Hij staat ervan te kijken dat hij het liefst zeventien dagen volhield op afvallerseiland. Of zoals hij het noemt: Alcatraz. "Dat had ik niet verwacht. Wat was dat voor eiland?! Verschrikkelijk! Ik was blij dat ik daar vanaf was." Hij had zich voor zijn deelname voorbereid op een trip naar de Filippijnen, waar Expeditie Robinson normaal gesproken wordt opgenomen. "Ik wist niet dat het dit jaar in Kroatië zou zijn. Ik ging blanco dit programma in, want dat vind ik het leukst. Ik had van tevoren alleen geoefend hoe ik kokosnoten zou moeten openen. Die waren er echter niet in Kroatië, haha! Maar goed, ik ben voldaan met wat ik heb laten zien." LEES OOK: Kees dacht dat John de Bever niet ver zou komen in Expeditie Robinson John de Bever krijgt een realitysoap: 'Het moet wel echt zijn'

