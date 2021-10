Coronaregels op stickers weer terug van (heel even) weggeweest

Eigenaren Geert Peeters (links) en Albert Vlamings van Dr. Sticker in Roosendaal. vergroot

Amper vier weken geleden werden de coronastickers massaal uit winkels, ziekenhuizen en treinstations verwijderd. Het opheffen van verschillende maatregelen, maakten de strepen, stippen en pijlen overbodig. Maar nu de besmettingscijfers stijgen, draaien de machines van een Roosendaalse stickerproducent weer op volle toeren.

Robert te Veele Geschreven door

'Handen wassen', 'houd anderhalve meter afstand’, ‘houd rechts’ en ‘mondkapje verplicht'. Volgens mede-eigenaar Geert Peeters van Dr. Sticker worden alle denkbare coronastickers weer in groten getale opnieuw besteld. Vorige week nog kwam er bij het bedrijf een omvangrijke bestelling binnen van een commerciële partij. Om wie het gaat, mag hij niet zeggen. “Maar daar stonden we wel even van te kijken”, vertelt Peeters.

"Iedere dag weer meer bestellingen coronastickers."

Ook deze maandag spuwen de stickerprinters op bedrijventerrein Borchwerf alweer duizenden plakbare coronamaatregelen uit. Bedrijven en instellingen lijken zich voor te bereiden op de herinvoering van een anderhalvemetersamenleving en mondkapjesplicht. Dr. Sticker is op de piekdrukte ingesteld. Peeters: “Als het nodig is, kunnen de machines 24/7 produceren.” De bestellingen bij de Roosendaalse stickerfabriek komen onder meer van scholen, huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, apotheken en winkeliers uit Nederland en België. Kort nadat ook Nederland in 2020 werd meegesleurd in de coronapandemie, stond de telefoon bij Dr. Sticker roodgloeiend. Tienduizenden bedrijven hadden stickers nodig. “Van cijfers zoals in maart en april vorig jaar is nu nog geen sprake, maar dat het aantal bestellingen van coronastickers iedere dag toeneemt, is zeker.”

"Liever gebruik je de stickers natuurlijk niet."

Die extra bestellingen kan Geert Peeters goed gebruiken. Na de megaorders van begin vorig jaar nam de vraag naar stickers af. Veel bedrijven hadden geen stickers nodig, omdat ze vanwege corona niet of gedeeltelijk open waren. Toch wist Dr. Sticker, een bedrijf met twintig medewerkers, het hoofd boven water te houden. De grote opdracht voor coronastickers die enkele dagen geleden binnenrolde, noemt Peeters ‘de kers op de taart’. Hoewel de verkoop van coronastickers het Roosendaalse bedrijf geen windeieren legt, maken ze de plakkers wel met ‘een dubbel gevoel'. Zeker nu de curve van de besmettingscijfers steil omhoogschiet, is de kans groot de maatregelen binnenkort weer in het straatbeeld te zien. Peeters: “Even leek het erop dat er licht was aan het einde van de tunnel. Dat we aan het toewerken waren naar een normale situatie. Want die coronastickers wil je natuurlijk liever niet gebruiken.” LEES OOK: De anderhalve meter verdwijnt: einde van veelbesproken coronamaatregel NS haalt coronastickers weg op station Bergen op Zoom, Roosendaal volgt

Stickers die op de coronamaatregelen wijzen. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.