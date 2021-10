Na succes Songfestival gaat Nikkie de Jager aan de slag bij RTL

Nikkie de Jager uit Uden gaat aan de slag als presentatrice bij RTL. Ze presenteert de grote entertainmentshow De Enige Echte. Het is voor de beautyvlogger de eerste grote presentatieklus na het Songfestival.

De Jager was dit jaar één van de vier presentatoren van het Songfestival. Als enige had ze geen ervaring met het presenteren van grote liveshows op televisie, maar dat was niet te merken. Ze oogstte veel lof en werd overladen met complimenten door kijkers en collega’s.

Ze liet na het Songfestival al doorschemeren dat het presenteren naar meer smaakte. “Je hoeft maar een scheet te laten en het publiek gaat uit z’n dak. Ik wil dit elke week”, zei ze lachend. Bij het Gouden Televizier-Ring Gala kreeg De Jager twee weken geleden nog een prijs voor beste presentatrice.

De Enige Echte draait om de vraag wie van de klonen in een professioneel ensemble de verborgen bekende Nederlander is, een soort mix van The Masked Singer en Wie van de 3. Het programma is op 23 december voor het eerst te zien op RTL 4.

