Alex Klaasen wint prestigieuze Poelifinario: 'Gaf zich meer dan ooit bloot'

Alex Klaasen heeft maandagavond een Poelifinario gewonnen. De cabaretier uit Oirschot won de belangrijkste Nederlandse cabaretprijs in de categorie engagement - betrokkenheid - voor zijn voorstelling 'Showponies 2'.

'Het daverende succes van 'Showponies' schreeuwde om een vervolg. Daarin geeft Klaasen zich meer dan ooit bloot en stelt hij gevoelige vragen over zijn identiteit en maatschappelijke positie', is te lezen in de juryrapport.

Meer Brabants succes

Elke Vierveijzer uit de gemeente Son en Breugel won een Poelifinario in de categorie kleinkunst met haar voorstelling 'Lucht'.

'Elke zingt geen liederen, ze knalt ze rechtstreeks je hart in', laat de jury weten. 'Ze legt overdonderend veel beleving in wat ze zingt en zegt. Ze heeft daarbij een scherp oog voor de maskers die we allemaal angstvallig vasthouden. Op de sterkste momenten neemt ze dat masker zelfs even over, zodat we naakt achterblijven.'

Sara Kroos

Sara Kroos, bekend van onder meer het tv-programma De Lama's, kreeg een Poelifinario in de categorie entertainment voor haar programma 'Verte'. Omdat de prijzen vorig jaar vanwege de coronapandemie niet werden uitgereikt, gelden deze voor zowel het theaterseizoen 2019/2020 als 2020/2021.

Ook de Neerlands Hoop, de prijs voor de meest veelbelovende theatermaker, ging over twee seizoenen. Die werd uitgereikt aan Nina de la Parra. Zoals eerder al bekendgemaakt sleepten Waardenberg en De Jong de VSCD Oeuvreprijs in de wacht.

De cabaretprijzen worden sinds 2003 uitgereikt door de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De winnaars worden gekozen door een jury bestaande uit mensen uit de industrie, onder wie directeur Charlotte Louwers van theater De Bussel in Oosterhout.

