Explosies en stank drijven buren van lasbedrijf in Schijf tot wanhoop

Het bedrijf SMT aan de Scherpenbergsebaan in Schijf (foto: Erik Peeters)

Trillingen, rookwolken en een indringende geur. Omwonenden van explosielasbedrijf SMT in Schijf zeggen letterlijk ziek te worden van de overlast die het bedrijf veroorzaakt. Al jaren klagen ze erover bij de gemeente, maar die wuift volgens hen alle klachten weg. De bewoners zijn ten einde raad.

Erik Peeters & Robert te Veele Geschreven door

“We zijn het liegen en bedriegen zat. We worden de mond gesnoerd en dat pikken we niet meer.” Boomkweker Bert Sweep zit aan de keukentafel in zijn huis aan de Scherpenbergsebaan in Schijf. Al jaren voert hij samen met buurtgenoten strijd tegen de overlast van het bedrijf SMT. Bij SMT, voluit Shockwave Metalworking Technologies, worden verschillende metalen door middel van explosies aan elkaar gelast. Bij dat proces wordt springstof gebruikt. De ontploffingen in de speciaal afgeschermde bunkers veroorzaken trillingen in de bodem.

Bert Sweep: “Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Als je binnen zit, voel je de trilling door het huis gaan. Je ziet de koffie in je kopje bewegen en dat dan drie tot vier keer per dag.” Berts zoon Mark woont naast zijn vader op het bedrijf. Hij wijst naar een lange scheur in de plavuizen in zijn woonkamer en onder de deur van de berging: “Die zijn veroorzaakt door die trillingen”, aldus Mark.

De scheur in de vloer bij Mark Sweep (foto: Erik Peeters) vergroot

Buurtgenoot Rien van Gink woont al zijn hele leven op een steenworpafstand van het bedrijf. “In de beginjaren viel het wel mee met de explosies. Toen ging het nog maar om één of twee keer per week. Nu vaak wel vier of vijf keer per dag. We hebben er veel last van.”

De bewoners zijn ook niet gerust op de rookwolken die na iedere explosie vrijkomen. Van Gink: “De geur is heel gemeen, je krijgt er hoofdpijn van.” Bert Sweep valt zijn buurtgenoot bij: “Het stinkt naar chloor en zwavel. Je krijgt er een soort tinteling van in je hoofd. Wanneer er een explosie is geweest, gaan we altijd naar binnen. Die rook slaat ook nog eens neer op de gewassen hier. Je wordt er razend van.” De rook bestaat voornamelijk uit stikstofoxiden, stof en gevaarlijke stoffen zoals chroom, koper en nikkel. De rookwasser die het bedrijf onlangs in gebruik heeft genomen, heeft volgens de bewoners nauwelijks effect. Een woordvoerder van de gemeente Rucphen zegt dat SMT voldoet aan de vergunningseisen.

De afgelopen vijf jaar werden tijdens milieucontroles 'verschillende overtredingen' geconstateerd die vervolgens ook weer zouden zijn opgelost. Wel werd in maart dit jaar vastgesteld dat SMT te veel stikstof uitstoot.

Een rookwolk die na elke explosie vrijkomt (foto: eerder dit jaar gemaakt door buurtbewoners) vergroot

Uit een hercontrole moet blijken of het bedrijf dit probleem al heeft aangepakt. De trillingen zouden volgens de gemeente binnen de gestelde normen blijven. Op het gemeentehuis zijn de afgelopen vijf jaar ruim 350 klachten binnengekomen. Van Gink heeft geen vertrouwen in de afhandeling daarvan: “Ze schuiven alles op de lange baan met het idee dat wij ons wel weer stil houden. Zo gaat het al dertig jaar als het niet langer is. Wie gaat ons nog helpen?”

Volgens Bert Sweep zijn er in het verleden weleens raadsleden langs geweest om persoonlijk poolshoogte te nemen. “Ze zijn op het matje geroepen door de burgemeester om erover te zwijgen. Dit is pure maffia. We worden weggetreiterd." De gemeente laat in een reactie weten dat er nooit iemand de mond is gesnoerd over dit onderwerp. "Geen van de collegeleden heeft een van de raadsleden indringend geadviseerd het onderwerp SMT niet te agenderen", aldus de woordvoerder. Het bedrijf SMT geeft desgevraagd geen commentaar.

Rien van Gink terwijl achter hem de rook optrekt (foto: Erik Peeters). vergroot

