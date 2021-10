Wil je van je baas af? Goochelaar Lars van Tuijl laat haar verdwijnen

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Lars van Tuijl houdt van grote trucs en timmert twaalf en half jaar aan de weg als goochelaar

Als jongetje van zes wist Lars van Tuijl al wat hij wilde worden als hij groot was: goochelaar. Ondertussen is hij 31 en timmert hij al 12,5 jaar aan de weg. Hij heeft zijn eigen avondvullende theatershow waarmee hij door het land wil reizen. "Ik ben een magisch entertainer", vertelt hij vol trots.

Lars is geboren in Den Bosch en woont sinds een paar jaar in Oss. "Tien jaar geleden was je als goochelaar nog stoffige en oubollig. Door programma's als Mindf*ck en door Steven Kazàn is het nu juist heel cool", vertelt hij. "Het is keihard trainen en je moet je trucs zo origineel mogelijk maken. "

"Hans Klok als een soort James Bond."

Lars' grote voorbeeld is Hans Klok, die met zijn theatrale trucs zijn publiek een een soort film laat beleven. "Toen ik een voorstelling van Hans had gezien als een soort James Bond met een motor in de zaal en een helikopter op het podium, wilde ik dat ook. Het leek wel een film." Net als Hans wilde Lars grote trucs doen. Samen met z'n vader heeft Lars zijn eerste 'verdwijnkooi' gebouwd. Daarna is hij pas met het kleine vingervlugge tafelgoochelen aan de slag gegaan. "Ik ben nu een magisch entertainer, die van alles kan, ook voor kleine kinderen." Naast goochelaar is Lars ook leraar op basisschool Wittering.nl in de Groote Wielen, in Rosmalen. "Ik heb eigenlijk twee parttime banen en zou het niet anders willen. Het is superleuk om af en toe een trucje in de klas te doen, al moet er natuurlijk ook gewoon geleerd worden."

"Theaters kiezen nu liever een artiest die gegarandeerd voor een volle zaal zorgt."

Het afgelopen theaterseizoen leek het eindelijk zover, maar helaas moest de jubileumtournee door het coronavirus nog even wachten. Ondertussen heeft Lars zijn voorstelling ‘The Magic Show’ al vijf keer kunnen spelen. "In Rosmalen en Oss was het helemaal uitverkocht." Lars hoopt dat hij met zijn show over een tijdje ook op de podia buiten Brabant te staan. "De goochelagenda begint gelukkig weer vol te lopen, maar het is nog moeilijk om in de theaters te kunnen spelen. Die kiezen nu liever een artiest die gegarandeerd voor een volle zaal zorgt", aldus Lars. "Ik treed nu vooral op bij feestjes, instellingen en bedrijven." Het leuke is dat ik de show kan aanpassen aan de plek waar ik speel. Een bruidspaar tevoorschijn toveren. Of een directeur die afscheid neemt laten verdwijnen en er een nieuwe voor in de plaats goochelen", stelt Lars voor.

