Harry (72) adviseerde over zelfdodingsmiddel: ‘Het geeft zo veel rust'

Harry Brommert uit Tilburg is een van de mensen die huiskamerbijeenkomsten organiseerde om over een zelfverkozen levenseinde te praten. Het veelbesproken zelfdodingsmiddel kwam hierbij vaak ter sprake, Brommert gaf tips over hoe het te verkrijgen: “Er was heel veel animo voor, want alleen al het middel in huis hebben geeft mensen zo veel rust.”

Na de arrestaties van Alex S. (28) uit Eindhoven en Wim van Dijk (78) uit Den Bosch staat het zelfdodingsmiddel, vaak ‘Middel X’ genoemd, vol in de aandacht. De twee mannen zouden het spul verkocht hebben en worden door justitie verdacht van hulp bij zelfdoding en het overtreden van de geneesmiddelenwet. De 72-jarige Brommert organiseerde huiskamerbijeenkomsten voor de Coöperatie Laatste Wil, een stichting voor mensen die zelf voor een humaan levenseinde willen kunnen kiezen. Het waren die bijeenkomsten waar Van Dijk aangaf ‘Middel X’ te verkopen. Ook Alex S. is lid van de coöperatie, die pleit voor het legaal beschikbaar maken van het middel. Brommert weet uit eigen ervaring hoe groot de vraag er naar is, en wat het met mensen doet als ze het in huis hebben. “Ik kreeg regelmatig mailtjes van mensen die het wilde hebben, de vraag is groot.” Hij gaf dan tips over hoe het spul te verkrijgen, bijvoorbeeld via België of China. “Dan kreeg ik naderhand telefoontjes van mensen die zo blij waren met mijn hulp, het is echt heel dankbaar werk.”

"Nu kan ik zelf bepalen wanneer het genoeg is."

Waarom is het middel zo gewild? “Het geeft zo veel rust”, vertelt hij. Tijdens de bijeenkomsten die hij eerst in Eindhoven en later in Tilburg organiseerde, merkte hij het keer op keer. “Er zijn heel veel voorbeelden. Ik sprak een man met kanker die wilde het graag hebben. Toen het hem gelukt was, voelde hij zich zoveel prettiger. ‘Nu kan ik zelf bepalen wanneer het genoeg is’, zei hij.” Of neem de ‘mooie jongen vrouw’ van 52 uit Eindhoven. “Die had een hersenbeschadiging en wilde het middel ook hebben. Uiteindelijk lukte het om er aan te komen en dat gaf ook haar heel veel rust.”

"Het is echt niet zo dat mensen het bestellen en in een impuls innemen."

Beide personen leven nog. “Het is echt niet zo dat mensen het bestellen en in een impuls innemen. De mensen die ik sprak willen het gewoon in huis hebben, voor als het ooit zover is. Rust is het sleutelwoord.” De aandacht van het Openbaar Ministerie en de media ziet Brommert als iets positiefs. “Ik zal het wel niet meer meemaken, maar het zou mooi zijn als al het gedoe ertoe leidt dat het middel ooit legaal wordt.” Want dat mensen het graag in huis willen hebben begrijp heel goed. “Ikzelf wil ook optimaal leven, en anders niet”, verwoordt hij zijn motivatie. Nadeel van alle ophef is wel dat de huiskamerbijeenkomsten gestopt zijn. Juist daar haalde Brommert zoveel kracht en energie uit. Maar Coöperatie Laatste Wil durfde het na de arrestatie van Alex S. niet meer aan. Brommert: “Alles ligt stil, ik had twee groepen van negen mensen en een wachtlijst, nu gebeurt er niks meer.” In Brabant waren er zes huiskamergroepen, zo blijkt uit documenten die Omroep Brabant in handen heeft. Landelijk waren dat er 47. Eindhovenaar Alex S. verschijnt woensdag voor het eerst voor de rechter. LEES OOK: Laatste Wil stopt bijeenkomsten vanwege illegale handel in zelfmoordpoeder Psycholoog (78) die zelfdodingsmiddel verkocht haalt duizenden euro's op

