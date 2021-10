Heel Holland haakt, breit en naait aan een levende bevrijdingsvlag

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 De vlag die leeft, elk jaar groter groeit en 45 meter lang moet worden

Precies 77 jaar geleden werd Den Bosch bevrijd van de Duitse bezetters. Bij het monument voor de 53e Welsh Division op de Hekellaan ligt daarom een levende vlag. De vlag is gemaakt door honderden mensen en groeit elk jaar verder, vandaar 'levend'. Als in 2025 Nederland tachtig jaar bevrijd is moet de vlag 45 bij 30 meter groot zijn.

"Iedereen die dat wil kan een stukje maken", vertelt initiatiefneemster Marianne van Heeswijk. Tijdens de viering van 75 jaar bevrijding begon het project met de vlag. Met als motto 'Heel Holland haakt, breit & naait' kon iedereen een van de kleuren uit de Nederlandse vlag kiezen en gaan handwerken.

"Ik had nog nooit gebreid, maar het is geweldig"

Zuster Theresienne sloeg aan het breien. "Ik had nog nooit gebreid, maar het is geweldig", zegt ze. "Toen ik hoorde dat de vlag zo enorm groot moest worden dacht ik: dat lukt nooit. Maar omdat er heel veel mensen mee doen gaat het zeker lukken", aldus Theresienne. De vlag heeft al op verschillende plekken gelegen en gaat de komende jaren vanuit Den Bosch ook verder het land door zodat iedereen mee kan doen. "Jemila, die uit Eritrea gevlucht is, had het idee niet helemaal begrepen en heeft een hele grote rood-wit-blauwe vlag gebreid", vertelt Marianne. "Hij past niet in het project, maar is zo mooi dat hij ook een plek krijgt."

"Voor ons staat de vlag voor verbroedering."

De kleinste bijdrage is maar een paar vierkante centimeter groot, maar er zijn ook mensen die echt een paar vierkante meters gebreid hebben. "Na een oproep in het radioprogramma Graat en de Laat reageerde Wilma uit Best. Wilma houdt van haken en heeft heel veel stukken gehaakt. "Mensen reageren soms ook fel op Nederlandse vlag omdat ze het gevoel hebben er niet bij te horen, maar voor ons staat de vlag juist voor verbroedering", vertelt Brigitta Hermans die ook betrokken is bij het project.

vergroot

Jemila uit Eritrea met haar gebreide Nederlandse vlag vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.