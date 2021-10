112-nieuws: Autobranden in Deurne en Asten

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. De hele dag praten we je hier bij over ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Redactie Geschreven door

De hoofdpunten: Een autobrand in Asten legde een busje in de as

In Deurne raakten een busje en twee auto's door brand beschadigd

Liveblog

05.48 Auto's en huis beschadigd door brand in Deurne

Ook in Deurne heeft brand gewoed woensdagnacht. Die brand begon in een busje dat op een oprit geparkeerd stond aan de Sint Jozefstraat. Ook een auto die langs het busje stond en de auto van de buren raakte beschadigd, net als de gevel van het huis. De brandweer heeft het vuur kunnen blussen en er is niemand gewond geraakt. De politie onderzoekt de zaak. Wachten op privacy instellingen... Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision vergroot

05.44 Busje uitgebrand in Asten Een busje dat geparkeerd stond aan de Rozenstraat in Asten is woensdagnacht helemaal uitgebrand. De brand is waarschijnlijk aan de voorkant ontstaan, maar de hele wagen raakte beschadigd. De brandweer is het vuur komen blussen. Niemand raakte bij de brand gewond. Wachten op privacy instellingen... Foto: Walter van Bussel/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.