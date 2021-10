112-nieuws: politie houdt hennepteler aan in Volkel

11.09

Het Openbaar Ministerie (OM) denkt genoeg bewijs te hebben om zes verdachten in een groepsverkrachtingszaak in Den Bosch veroordeeld te krijgen. Na een radiostilte van ruim een jaar moeten zij zich in december dan toch voor de rechter verantwoorden. Een andere man die in 2019 ook in deze zaak is opgepakt, wordt niet vervolgd. Tegen hem is te weinig bewijs. Dat laat een woordvoerder van het OM weten na vragen van Omroep Brabant.

