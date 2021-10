112-nieuws: winkel in Breda onder water na lek in leiding wasbak

02.40

Op de Leenderweg in Eindhoven is een vrouw donderdagnacht met haar auto op hoge snelheid tegen een geparkeerde auto gereden. Enkele jongeren liepen net langs de geparkeerde auto en kwamen met de schrik vrij. De schade aan de geparkeerde auto is volgens een correspondent enorm. "Extra zuur voor de eigenaar, want dit is al de tweede keer in een maand tijd dat iemand tegen zijn auto aanreed. En deze auto had pas 1600 kilometer gereden."