1,3 miljard voor compensatie kinderen en ex-partners toeslagenschandaal

Het demissionaire kabinet trekt nog 1,3 miljard euro uit voor compensatie in de toeslagenaffaire. Het leeuwendeel van dat geld is bestemd voor kinderen en ex-partners van gedupeerden in het schandaal rond de kinderopvangtoeslag. Ook in Brabant zijn meerdere ouders slachtoffers geworden van de toeslagenaffaire.

