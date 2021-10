FC Eindhoven wint van Excelsior in wedstrijd die kort werd stilgelegd

De voetbalwedstrijd die FC Eindhoven speelde tegen Excelsior is zaterdagavond korte tijd stilgelegd na spreekkoren. Ook zou er met bier zijn gegooid.

De wedstrijd werd gespeeld bij Excelsior in Rotterdam. In de 73ste minuut stuurde scheidsrechter Martijn Vos de beide ploegen naar de kleedkamers wegens spreekkoren. Met name achter het doel van de Eindhovense keeper Nigel Bertrams waren die te horen. Het was op dat moment 3-3.

Overwinning

Met nog ongeveer een kwartier te spelen, werd de wedstrijd enkele minuten stilgelegd. Toen de rust was teruggekeerd, kon de wedstrijd worden hervat. Uiteindelijk wisten de Eindhovenaren in dat laatste kwartier de overwinning naar zich toe te trekken: het werd 3-4, in het voordeel van FC Eindhoven. Collin Seedorf bezorgde de club met een goal in de 77e minuut de zesde zege van het seizoen.

Vrijdag werd er ook al een duel in de eerste divisie stilgelegd. Dat was de wedstrijd tussen MVV en Roda JC, die werd definitief gestaakt. De ME moest ingrijpen en op last van de burgemeester van Maastricht werd het duel na 42 minuten gestaakt. De KNVB veroordeelde het supportersgeweld bij die Limburgse derby.

Strenger straffen

De voetbalbond kondigde kortgeleden extra maatregelen aan om de ongeregeldheden in het betaald voetbal aan te pakken. Sinds de start van de competitie zijn al herhaaldelijk wedstrijden tijdelijk stilgelegd om met vuurwerk, bier en andere voorwerpen gooiende fans tot bedaren te brengen.

De bond gaat over tot hogere straffen, het weren van uitsupporters en het staken van wedstrijden als het aantal incidenten niet minder wordt.