Poes Indy laat zich niet zomaar vangen

Poes Indy was al drie dagen vermist, toen ze zaterdagavond werd teruggevonden. Ze had zich verschanst op een dak in de buurt. De brandweer werd ingeschakeld om haar weer naar beneden te krijgen.

Al drie dagen had Poes Indy zich niet laten zien. Haar baasjes waren in de buurt op zoek naar een teken van leven van de twee jaar oude poes, toen ze haar ineens hoorden mauwen. Het dier zat op een dak in de Heischeutstraat in Oss. De bewoners van dat huis hadden haar al eerder gehoord.

Hoogwerker

Maar ook met haar baasjes in zicht had Indy geen zin om naar beneden te komen. Totdat de brandweer was gebeld. Die kwam met een hoogwerker naar de Heischeutstraat om het dier van het dak te halen. Twee brandweerlieden gingen omhoog om de poes te redden, maar zodra ze met de korf in de buurt kwamen, maakte Indy zich alsnog uit de voeten.

Ze sjeesde van het dak naar beneden en kwam in de tuin van de buren terecht. Vanwege een verbouwing staat dat huis leeg, dus opnieuw liet Indy zich niet zomaar vangen. Een bakje voer mocht niet baten en dus werd er een ladder gehaald om de tuin in te komen. Juist toen die tegen de schutting stond, dook poes Indy op van onder de struiken.

Naar huis

Dit keer had ze wel zin in een knuffel: haar baasjes konden haar rustig oppakken en mee naar huis nemen om bij te komen van het dagenlange avontuur.