Tio loopt het liefst volledig in leer en is Mr. Leather: 'We zijn niet eng'

Een leren broek, stropdas of laarsjes: de 50-jarige Tio Lelieveld uit Den Bosch draagt het met trots. Zijn leerfetisj heeft hem nu ook een mooie prijs opgeleverd. Hij mag zichzelf Mr. Leather Netherlands noemen. “Ontiegelijk gaaf!”

"Ik had dit nooit verwacht", vertelt Tio, nog altijd extase. Afgelopen weekend sleepte hij de titel binnen, tijdens de Leather Pride Amsterdam. Toch is zijn missie met het winnen van de prijs allesbehalve volbracht. "Nu gaat het juist beginnen. Ik wil overal mijn gezicht laten zien.”

Volgens de leerliefhebber valt er nog een wereld te winnen. “Mannen in leer zijn niet eng of raar. Het wordt nog altijd als duister of een beetje smerig gezien” En juist van dat stigma wil hij af. “Het is gewoon heel lekker om leer te dragen. En het is een belangrijk onderdeel van de fetisj- en homogemeenschap.”

De meeste feesten in de wereld van fetisj en leer zijn volgens hem nog altijd in de randstad. Ook mannen met een zachte ‘G’ willen weleens dichtbij huis naar zo’n feest. Daarom is het organiseren van bijeenkomsten een belangrijk doel van de kakelverse Mr. Leather. “Het is heel leuk om de leermannen naar Brabant te halen”, vindt Tio.