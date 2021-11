Elisah geeft tips voor duurzame keuzes: 'Duizenden euro's bespaard'

Keuzes maken die goed zijn voor het milieu én voor jouw portemonnee, hoe doe je dat? Elisah Pals koopt al jaren bijna geen nieuwe spullen en bespaart daarmee duizenden euro's. Volg haar groene voorbeeld en wellicht kun jij dat ook.

Maandag startte de COP26-klimaattop in Glasgow. Ook in eigen land is daar aandacht voor met een eerste editie van de Nationale Klimaatweek, die tot 5 november duurt. Elisah Pals (37) mag zich tijdens deze week Klimaatburgemeester van Breda noemen, een groen voorbeeld.

Wie haar spreekt, ontdekt al snel waarom juist zij de titel klimaatbuirgemeester draagt. "In de afgelopen zes jaar heb ik bijna geen nieuwe spullen gekocht. Alleen een douchegordijn eigenlijk", zegt ze bijna verontschuldigend.

Als oprichtster van Zero Waste Nederland houdt ze zich al jaren bezig om afval te beperken, maar vooral om afval te voorkomen. "Alles wat je niet koopt, is directe winst voor het milieu én je portemonnee. Met het geld dat ik de laatste jaren heb bespaard, heb ik na vijfendertig jaar bijziendheid eindelijk mijn ogen later laseren", lacht ze.

In de gemeente Breda kan er volgens de Klimaatburgemeester nog een hoop gebeuren op duurzaam gebied. "Zwerfafval opruimen en afval scheiden zijn grote thema's voor de gemeente, maar afval voorkomen eigenlijk niet", vindt ze. "Er is ook heel veel horeca in Breda, maar veel plantaardige opties zitten daar niet tussen. Terwijl het veel duurzamer en veel gezonder is."

Maar niet alleen de gemeente moet iets doen volgens Elisah. "We zijn allemaal onderdeel van het probleem en de oplossing", vertelt ze. Elisah heeft daarom een aantal tips hoe je heel snel en makkelijk klimaatbewuste keuzes kunt maken. "Je hoeft niet meteen zonnepanelen te leggen of een elektrische auto te kopen", zegt ze.

Het klinkt heel simpel, maar kijk naar wat je al in huis hebt en koop niet meteen nieuwe spullen als die neiging opkomt. Het grootste aandeel in de Nederlandse voetafdruk is niet autorijden of het vliegtuig pakken, maar nieuwe spullen kopen. Ruilen en delen zijn het nieuwe hebben. Of ga naar een kringloopwinkel.

Koop duurzame boodschappen. Mensen denken vaak dat deze boodschappen duurder zijn, maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Koop minder of geen vlees, plantaardige producten of producten die in je eigen regio zijn verbouwd. Zorg ook dat jouw voedsel niet het vliegtuig heeft genomen, anders ben je net zo ver van huis.

En, deze kennen we inmiddels: Pak vaker de fiets of ga wandelen. Een hele simpele keuze, maar minder autorijden vermindert de uitstoot van CO2. Moet je verder? Pak dan de trein. Die rijdt op 100 procent Nederlandse windstroom en is volledig klimaatneutraal.

De Bredase volgt de klimaattop deze week via het nieuws. Ze kan er zelf niet heen, want een klimaatburgemeester heeft een volle agenda. Bijvoorbeeld het proberen van een circulaire bitterbal. "Dat is een bitterbal met een oesterzwamvulling die circulair is gemaakt. De oesterzwammen zijn namelijk op Bredase bodem gemaakt, met voeding van Bredase koffiedrab. Heel lokaal dus, en gemaakt van wat anders afval zou worden", legt ze uit.

