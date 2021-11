Weer problemen in verkeerstoren Eindhoven Airport, kans op vertragingen

Eindhoven Airport heeft dinsdagochtend opnieuw te maken met technische problemen in de verkeerstoren. Het vliegveld blijft geopend maar er kunnen vertragingen ontstaan. Afgelopen zondag waren er ook al problemen, wat tot flinke vertragingen leidde.

Het gaat om een communicatiestoring. Waar het probleem precies zit, wordt onderzocht. "In de verkeerstoren is geen radarbeeld te zien van vooral inkomend verkeer", verklaart majoor Gilbert Stout van de Koninklijke Luchtmacht. "Andere verkeerstorens ondersteunen ons met informatie." Daarom kan er gewoon gevlogen worden.

Verder uit elkaar landen

"We laten binnenkomende vluchten wat verder uit elkaar landen. Dit doen we uit voorzorg", benadrukt Stout. Vooralsnog zijn er geen vertragingen. Bovendien zijn er geen gevolgen voor vliegtuigen van defensie op de naastgelegen vliegbasis. "Daar stonden geen vluchten gepland. Ook kunnen wij eventueel uitwijken naar andere bases."

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport was zondagochtend verstoord door technische problemen bij de lokale verkeerstoren. Hoe de problemen die dag ontstonden, is niet bekendgemaakt.

Passagiers op de vlucht van Ibiza naar Eindhoven, die zondag ook last hadden van de technische malheur in Eindhoven, kregen van hun piloot te horen dat de problemen veroorzaakt zouden zijn doordat de computer in de verkeerstoren op hol sloeg na het ingaan van de wintertijd. Volgens Stout klopt dit niet.

LEES OOK: Vliegverkeer op Eindhoven Airport weer hervat na problemen in verkeerstoren