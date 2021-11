Man wint jackpot van 75.000 euro bij casino Eindhoven: inzet was één euro

De winnaar (rechts) kreeg 75.000 euro (foto: Holland Casino). vergroot

Een 42-jarige man uit Waalwijk heeft zaterdagnacht 75.000 euro gewonnen in het casino in Eindhoven. Dat meldt Holland Casino dinsdagochtend. De speler had slechts één euro ingezet.

Voor de gelukkige winnaar was het zijn eerste bezoek sinds tijden aan het casino. Rond twee uur 's nachts zette hij de prijswinnende euro in bij een speelautomaat. "De man was heel blij en keek ernaar uit zijn vrouw te gaan verrassen", zo laat het gokbedrijf weten. "Het is altijd weer een bijzonder moment om een gast te mogen verblijden met een fantastische geldprijs", vertelt een stralende Wim Gerards, manager operations bij het casino. Volgens hem is het de zesde keer in twee jaar tijd dat de jackpot valt. Half miljoen

Het is niet de eerste Brabander die dit jaar een flink geldbedrag binnenharkt met gokken. In augustus won een vaste gast van Holland Casino Breda 500.000 euro. Ook met loterijen willen Brabanders nog wel eens een flinke prijs binnenharken. Vorige maand wonnen twee woonwagenbewoners nog 3,3 miljoen euro met de Postcode Loterij. LEES OOK: PostcodeKanjer van 3,3 miljoen gaat naar woonwagenbewoners Nicky en Melody

