Jongens plakken vuurwerkbom op raam van Rina: 'Komt door burenruzie'

Een vuurwerkbom zorgde maandagavond voor een ravage in het huis van Rina Bogaers in Den Bosch. Het raam sneuvelde en het huis lag vol met glasscherven. Op camerabeelden is te zien hoe twee jongens de bom aan het raam vastmaken. Rina zelf denkt wel te weten waarom ze het op haar gemunt hebben. "Dat komt door de burenruzie."

Ista van Galen & René van Hoof

De vuurwerkbom is namelijk het zoveelste incident in de Fridtjof Nansenstraat. Zo voelt Rina zich niet veilig, maar de buurt ook niet.

"Er zaten zelfs glassplinters in mijn hoofd en nek."

De spanningen liepen maandagavond weer hoog op door de vuurwerkbom. Rina zat op de bank toen ze plotseling een sissend geluid hoorde. "Ik keek door de luxaflex en opeens zag ze vuur. Ik bukte, toen ontplofte er iets. Het was een gigantische klap. Heel mijn huis lag daarna onder het glas. Er zaten zelfs glassplinters in mijn hoofd en nek. Die heeft de huisarts eruit gehaald." De bewakingscamera van Rina filmde het voorval. Op de beelden is te zien hoe twee jongens naar haar voordeur lopen, iets aansteken en snel wegrennen. Vervolgens vult het beeld zich met rook en is er een harde knal te horen.

Rina denkt de jongens te herkennen. "Ik weet wie het heeft gedaan. Laatst gooiden dezelfde jongens bakstenen en klauwhamers door mijn raam. Eerder hebben ze mijn auto vernield." Deze jongens zouden volgens Rina ook betrokken zijn bij een incident met haar 33-jarige vriend. Haar vriend werd vorige week opgepakt nadat hij een 16-jarige jongen zou hebben mishandeld. Hij zou hem bij de keel hebben gegrepen. "Ik denk dat hij dacht dat mijn zoon de auto van zijn vriendin had vernield. Maar hij heeft dat niet gedaan", zei de geschrokken moeder van de 16-jarige jongen toen.

"Straks draait die man een keer echt door."

Buurtbewoners lieten ook weten dat ze zich niet veilig voelen en dat er vaker incidenten met de 33-jarige vriend van Rina zijn. "Afgelopen zomer kwam daar meerdere keren per week de politie aan de deur. Straks draait die man een keer echt door", vertelde een buurtbewoner tegen Omroep Brabant. Volgens Rina is dat niet het hele verhaal. "Er zitten meer kanten aan. Mijn vriend heeft hem naar mijn weten helemaal niet mishandeld", zegt Rina zonder hier verder over uit te weiden.

"Voor deze zaak is nog niemand aangehouden."

Inmiddels heeft Rina aangifte gedaan voor de vuurwerkbom. De politie bevestigt dit. "Er is voor deze zaak nog niemand aangehouden." De 33-jarige vriend, een bekende van de politie, is inmiddels weer vrijgelaten. Hij blijft verdachte. Het onderzoek naar de mishandeling van de 16-jarige jongen is nog in volle gang. LEES OOK: Mishandeling 16-jarige jongen Den Bosch: 'Iedereen in de straat is bang'

