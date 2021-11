Jonge ondernemers bouwen grote batterijfabriek in Helmond

Bas Verkaik opent samen met jonge mede-ondernemers een nieuwe batterijfabriek (Foto: Alice van der Plas) De batterijfabriek van ELEO (Foto: Bas van Overbeeke) Volgende Vorige vergroot 1/2 Bas Verkaik opent samen met jonge mede-ondernemers een nieuwe batterijfabriek (Foto: Alice van der Plas)

Vijf jaar geleden leerden Bas, Jeroen en Bram alles over batterijen tijdens een unieke wereldreis. Op een zelfgebouwde elektrische motor reden ze in tachtig dagen de wereld rond. De kennis die ze opdeden zit inmiddels in hun eigen bedrijf ELEO. Dat bedrijf groeit nu zo hard dat de jonge ondernemers een nieuwe batterijfabriek in Helmond gaan bouwen met tweehonderd medewerkers.

Het studentenbestaan op de Technische Universiteit Eindhoven heeft oprichter Bas Verkaik (27) inmiddels achter zich gelaten. Zijn bedrijf ELEO telt zevenentwintig medewerkers en tientallen vooral Nederlandse klanten die internationaal leveren. ELEO maakt geavanceerde batterijen die gebruikt worden voor industriële machines, bijvoorbeeld loaders of graafmachines. Klinkt misschien minder sexy dan een elektrische motor die de wereld rond kan. Maar het is wel heel belangrijk, vindt Verkaik. “De industrie is een heel grote, vervuilende markt. Het is tijd dat het verandert. Maar het is ook een moeilijke markt met heel veel verschillende soorten machines.”

"Onze batterijen zijn duurzaam en kunnen tweede leven hebben."

Daar denkt Bas samen met zijn studiegenoten Jeroen Bleker en Bram van Diggelen iets op gevonden te hebben. "Onze klanten willen maatwerk." Hun batterijpakket kan dan ook aangepast worden voor verschillende soorten machines. “Daar zijn we wel redelijk uniek in." Ook hebben veel machines in de industrie krachtige batterijen nodig. “Apparaten in de industrie rijden niet een uurtje zoals een elektrische auto, ze werken de hele dag door”, zegt Verkaik. “Onze batterijen zijn ook duurzaam, want ze kunnen een tweede leven hebben.” Ook van vervuilende stoffen zoals kobalt, is minder sprake. “We werken met de juiste leveranciers.”

"We willen de wereld beter maken en hebben de arrogantie te denken dat we ook te kunnen doen."

Het bedrijf heeft nu al een miljoenenomzet en kan straks tienduizend batterijpakketten per jaar produceren. “Veel wordt geautomatiseerd en in productielijnen gedaan”, zegt Verkaik. ELEO zoekt nu mensen om de fabriek te bemannen. Zeventig procent moet gaan bestaan uit hoogopgeleide engineers. En dat is een uitdaging in deze regio. Maar Verkaik denkt dat het allemaal goed komt met de nieuwe fabriek, die in mei volgend jaar moet gaan openen. “Natuurlijk zijn er uitdagingen als je zo opschaalt. Maar het is belangrijk om machines in de industrie schoon te maken. Het is actueel, kijk naar de klimaattop in Glasgow. We willen voorop blijven lopen op het gebied van batterijen. We zouden in de toekomst misschien graag aan de luchtvaart willen leveren.” De nieuwe fabriek komt naast een ander bedrijf dat is opgericht door studenten, Lightyear, ontwikkelaar van zonneauto’s. “Je ziet vaker dat studententeams doorstromen naar een eigen bedrijf”, zegt Verkaik. “Gewoon omdat ze vinden dat ze iets beter kunnen dan hoe het nu gebeurt. Ik vind dat een erg mooie ontwikkeling. Wij willen de wereld beter maken en hebben de arrogantie te denken dat ook te kunnen doen.” LEES OOK: Missie volbracht, studenten TU/e thuis na reis rond de wereld op elektrische motor

