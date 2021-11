52 jaar in de gordijnen maar nu stoppen Joop en Jeannette ermee

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Een leven lang in de gordijnen, Joop en Jeannette stoppen ermee

De oude toonbank ligt verscholen onder stapels gordijnstof, maar staat nog precies op de zelfde plek toen gordijnenwinkel de Koopjeshal 52 jaar geleden begon in de Graafsewijk in Den Bosch. "Hier kijk een foto uit de krant van die tijd", laat Joop Pijnenburg trots zien. "We doen alleen nog de bestellingen van voor november afwerken en dan is het klaar."

De Koopjeshal staat er met grote letters op de ramen van de winkel, een begrip in Den Bosch. Als je binnenloopt is het alsof je terug gaat in de tijd. "We hebben hier alles", vertelt Joop terwijl hij met zijn handen langs de gordijnstalen gaat. "Hier achter staan zelfs nog stalen van meer dan 35 jaar oud, Brabants bont- gordijnen. Ik heb zelf het originele bloemetjesgordijn van het carnavalsliedje van Wim Kersten", zegt Joop lachend. Ondertussen ratelt de naaimachine van zijn vrouw Jeannette op de achtergrond. "Ik denk dat ik in al die jaren duizenden kilometers gordijn heb genaaid, misschien wel heel de wereld rond." Joops vader Jo Pijnenburg begon in 1949 op de markt met dames- en herenstoffen. In 1969 startte hij de Koopjeshal. "Ik had niet zo'n zin in school dus ik moest mee naar de markt. Toen m'n vader zeventig werd en met de zaak wilde stoppen had geen van mijn broer en drie zussen zin om de zaak overnemen, dus ben ik hier verder gegaan."

"We zijn nu nog gezond en willen graag samen zo lang mogelijk genieten."

Het is prachtig werk als je mensen gelukkig kunt maken met nieuwe gordijntjes, vertelt Joop. "Het verkopen vind ik prachtig. Bijna niemand die hier binnenkomt gaat zonder gordijntje de deur uit. We zijn niet de grootse wel de goedkoopste", vertelt hij lachend. Jeannette vindt het na 52 jaar mooi geweest. "We zitten ons hele leven in de gordijnen, zijn nu nog gezond en willen graag samen zo lang mogelijk genieten." Opvolging is er niet, geen van de kinderen wil de zaak overnemen en daar hebben Joop en Jeannette vrede mee. "We werken de bestellingen die we tot november hebben gekregen af en dan is het afgelopen."

"Als mensen komen vragen welke gordijntjes ze in 1997 gekocht hebben, dan kan ik de stof en zelfs de maten precies terugvinden."

Met een klein traantje in haar ogen vertelt Jeannette dat ze het wel gaat missen. "De mensen die hier soms uren zitten te kletsen voor dat ze een gordijntje kopen en de kinderen die voor het raam zwaaien als ik achter de naaimachine zit. Ik mis het al als ik er nu aan denk." Aan één van de gordijnstalen hangt een briefje dat er geen pinapparaat is en dat de gordijnen gratis gemaakt worden, maar niet gratis worden opgehangen. "Ik heb zelfs alle agenda's nog en de hele administratie", zegt Joop terwijl hij met een grote stapel papier achter de toonbank vandaan komt. "Als mensen komen vragen welke gordijntjes ze in 1997 gekocht hebben dan kan ik de stof en zelfs de maten precies terugvinden."

