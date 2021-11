Onur K. hoort of hij levenslang krijgt voor viervoudige moord op gezin

Een vrouw met twee jonge kinderen en hun oma werden vorig jaar dood gevonden in hun huis in Etten-Leur. Ze waren alle vier gewurgd. De vader van het gezin zou het gedaan hebben. Donderdagmiddag hoort Onur K. zijn straf.

Na de ontdekking van de vier lichamen wees alles in de richting van vader Onur K. (34). Die was dagenlang vermist. Maar hij werd een paar dagen later wandelend bij Etten-Leur herkend en opgepakt.

Hij wilde lang niks zeggen en weigerde steeds naar de rechtbank te komen voor tussentijdse zittingen. Zijn enige verklaring ging over mannen uit het buitenland die dit zijn gezin hadden aangedaan. Onur vertelde ook dat zijn moeder de lichamen van haar dochter en kleinkinderen had gevonden. Ze raakte zo hysterisch dat hij haar wel moest wurgen, bekende Onur K.

Maar zijn vrouw en kinderen heeft hij niet zelf gedood, was zijn boodschap in de rechtszaal ruim een maand geleden. De politie vond geen enkel bewijs voor andere daders.

Raadsel

Waarom de vier gezinsleden dood moesten, is nog steeds een raadsel. Het is wel duidelijk geworden dat de man in grote financiële problemen zat. Zo had hij een huis gekocht dat hij niet kon betalen en kampte hij met een forse gokverslaving. Psychologen en psychiaters die hem onderzochten, zeggen dat hij problemen steeds uit de weg gaat en ook ontkent.

Bij K. is geen stoornis vastgesteld, zeggen psychiaters en psychologen. Daarom is niet gevraagd om tbs. De officier eiste de hoogste straf die in ons land kan worden opgelegd: levenslang. Zijn advocaat vroeg om een straf tussen de negen en dertig jaar.

In vergelijkbare meervoudige moordzaken zoals de Kwartetmoord in Enschede in 2018, is levenslang opgelegd. De kans is daarom heel groot dat Onur K. levenslang krijgt.

Onur K. zal zijn straf achteraf horen van zijn advocaat. Hij kondigde aan dat hij tijdens de uitspraak liever in zijn cel blijft.

LEES OOK: Gezinsmoord in Etten-Leur: levenslange celstraf geëist tegen Onur K.