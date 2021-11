30 jaar cel voor doden moeder, vrouw en 2 kinderen

Onur K. (34) moet dertig jaar de cel in voor het doden van zijn vrouw, zijn kinderen en zijn moeder. Dat heeft de rechtbank in Breda donderdag bepaald. Er was levenslang geëist.

De geboren Bredanaar heeft volgens de rechtbank eind maart 2020 zijn dochter Deniz (2), zoon Atakan (6), zijn vrouw Gulcan (31) gewurgd. Daarna deed hij dat ook met zijn moeder Hikmet (65). Mogelijk met een snoer. Dat gebeurde in het huis van zijn moeder aan de Dassenburcht in Etten-Leur, waar het gezin al een tijdje woonde.

Volgens de rechtbank heeft hij daarna geen hulp ingeroepen en geprobeerd om de dood van de vier mensen te verdoezelen. Zo stuurde Onur na hun dood berichtjes aan bekenden dat iedereen ziek op bed lag. Hij gebruikte make-up bij een van de slachtoffers en maakte een foto die hij verstuurde.

Moord én doodslag

De rechters benadrukten de ernst van deze zaak. "Vier afschuwelijke feiten die de nabestaanden en de maatschappij ernstig hebben geschokt".

Het Openbaar Ministerie (OM) ging uit van vier moorden, die vooraf waren gepland. Het OM beschuldigt de man ook van het drogeren van vrouw en kinderen. Maar voor de rechtbank was er onvoldoende bewijs dat hij planmatig te werk ging bij de dood van zijn vrouw en kinderen. Zo is onduidelijk in welke volgorde de vrouw en kinderen werden gedood. Hij kan het ook uit een opwelling hebben gedaan, is de redenering van de rechtbank.

K. ontkent dat hij de dood van vrouw en kinderen op zijn geweten heeft. Dat alles betekende juridisch dus drie maal doodslag, waar lagere maximumstraffen op staan: in ieder geval geen levenslang.

De rechtbank vond de moord op zijn moeder wél bewezen. Zij is naar huis gelokt ná de dood van zijn vrouw en kinderen. Onur K. heeft ook toegegeven dat hij zijn moeder doodde. Maar voor één moord wordt zelden levenslang gegeven.

Niet uitzonderlijk

De rechtbank oordeelde dat levenslang alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden opgelegd. Die uitzonderingen zien de rechters hier niet. Mede omdat onduidelijk is of hij opnieuw de fout in kan gaan. Hij is nooit eerder gepakt voor geweldsmisdrijven. 30 jaar cel betekent volgens de nieuwste regels dat je 28 jaar ook écht in de cel moet zitten.

Waarom de man tot zijn daad kwam is onduidelijk gebleven. De rechtbank denkt dat de financiële problemen door zijn gokverslaving hem boven het hoofd groeiden. Zo kon hij zijn hypotheek niet meer betalen en was zijn huis door de bank verkocht. Ze woonden daarom bij zijn moeder, de oma van de kinderen. De rechtbank sprak van een 'financieel motief'.

Alternatief scenario onwaarschijnlijk

De rechtbank nam het hem bijzonder kwalijk dat hij geen openheid van zaken gaf en zelfs 'iedereen zand in de ogen probeerde te strooien'. Onur kwam namelijk met een alternatief scenario over andere daders, maar daar gelooft de rechtbank niets van. Er zijn geen sporen gevonden van andere daders of ooggetuigen die iemand anders zagen.

Onur K. was zelf niet in de rechtszaal. Hij had op de zitting eind september al gezegd dat hij liever in zijn cel bleef in de gevangenis van Zaanstad.

De man moet aan de nabestaanden schadevergoedingen betalen van in totaal 85.000 euro.

Het OM weet nog niet of het in hoger beroep gaat. Ze gaan het vonnis bestuderen en beslissen dan binnen twee weken.

