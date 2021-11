Ook kleine gemeenten willen optreden tegen beleggers die huizen opkopen

Foto: Vecteezy vergroot

Meerdere kleine gemeenten in Brabant denken eraan om in 2022 een opkoopbescherming in te voeren. Die moet voorkomen dat beleggers woningen kopen om deze vervolgens voor veel geld te verhuren. Van Eindhoven, Tilburg en Breda was al bekend dat ze positief tegenover zo'n regeling staan. Zeven andere gemeenten laten aan Omroep Brabant weten dat de problemen ook bij hen spelen.

Woensdag bleek dat Amsterdam een opkoopbescherming in gaat voeren voor huizen die minder dan 512.000 euro kosten. Wie zo'n huis koopt mag het de eerste jaren niet verhuren. Ook Den Haag gaat die regeling invoeren, zo werd donderdag bekend. De bedoeling is dat op deze manier meer huizen beschikbaar komen voor mensen die er zelf willen wonen, zoals starters op de woningmarkt. Veel gemeenten

Eindhoven, Tilburg en Breda gaan waarschijnlijk binnenkort ook overstag, want ook hier zijn veel beleggers actief die woningen opkopen en deze weer verhuren. Het gaat dan om een regeling voor alle woningen en dus niet alleen voor nieuwbouw. Bij nieuwbouwprojecten geldt op veel plekken al langer een opkoopregeling. Op dit kaartje zie je welke gemeenten ook problemen met opkopers hebben, en waarschijnlijk een opkoopbescherming in gaan voeren:

Wachten op privacy instellingen...

Zorgen

Dat de problemen met opkopers niet alleen in de grote steden spelen is wel duidelijk. Zo wil ook Oirschot (18.927 inwoners) een opkoopbescherming invoeren. "Ook Oirschot is in beeld bij beleggers en ook hier worden flink wat woningen opgekocht. Het gaat om bestaande woningen die in de verkoop zijn, maar ook om nieuwbouw. Deze ontwikkeling baart het college zorgen", zo laat de gemeente weten. In Geertruidenberg (21.849 inwoners) geldt al een opkoopregeling voor nieuwbouwwoningen, maar de gemeente wil dit graag uitbreiden naar bestaande huizen. "Het inzetten van de opkoopbescherming kan een mooi instrument zijn om ook de koopsector te beschermen en inwoners kans te geven op een betaalbare koopwoning." Wanneer de regeling in zou gaan, in welke wijken en voor welke prijsklasse is bij de gemeenten nog niet bekend. Naar verwachting wordt begin volgend jaar meer duidelijk. LEES OOK: Huisjesmelkers uit de stad weren: Eindhoven vindt wetsvoorstel niet ver genoeg gaan

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.